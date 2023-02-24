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Düşük faizle ev sahibi olma imkanı

24.02.2023 - 17:06 | Son Güncelleme :
Düşük faizle ev sahibi olma imkanı | Genel Haberler

Yeni Konut Finansman Programı, Resmi Gazete'de yayımlandı. Programa göre yüzde 0,69 oranında faizle 15 yıl vadeli konut alınabilecek. Alınan konutlara 5 yıl boyunca satılamaz şartı konulacak.

Milyonlarca kişinin ev sahibi olmasını sağlayacak Yeni Konut Finansman Programı Resmi Gazete'de yayımlandı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla yayınlanan kararla düşük faizle uzun vadede konut sahibi olunacak.

Daha önce satışa konu olmamış, yüklenicilerin mülkiyetindeki inşaatı yüzde 100 oranında tamamlanmış konutlara, yüklenicilerin mülkiyetinde olan veya tamamlanınca mülkiyetinin yüklenicilere geçmesi şartıyla inşaatı devam eden konut projelerine, gerekli izinleri alınmış ve finansmanı kullandıracak bankalarla garanti sözleşmesi imzalanmış olması ve yüklenicilerin mülkiyetinde olan veya tamamlanınca mülkiyetinin yüklenicilere geçmesi şartıyla inşaatına başlanmamış konut projelerine, sağlanacak finansmanlara katkı sağlanabilecek.

Tamamlanma oranı için gayrimenkul değerleme uzmanları tarafından yapılacak değerleme raporu esas alınacak.

BÖLGELERE AYRILDI

Bu Karar kapsamında; İstanbul, 1'inci bölge, Ankara, İzmir, Bursa, Antalya, Mersin ve Muğla, 2'nci bölge, 1'inci ve 2'nci bölge dışında kalan iller, 3 üncü bölge, olarak değerlendirilecek.

5 YIL BOYUNCA DEVREDİLMEYECEK

Edinilen taşınmazların, finansmanı sağlayan bankanın talebi üzerine, bildirilen finansman tarihinden itibaren 5 yıl süreyle tescilsiz iktisap halleri hariç devir ve temlik edilemeyeceği ve satış vaadine konu edilemeyeceği yönünde taşınmazların beyanlar hanesine işleme yapılacak. Süre sonunda işlenen satış yapılamaz kayı tapu müdürlüğünde resen kaldırılacak. Bu Karar kapsamındaki finansmanlara borçlunun temerrüdü nedeniyle icra takip sürecinin başlatılması durumunda bu belirtme finansmanı sağlayan bankanın talebi üzerine terkin edilecek.

15 YIL VADEYE BÖLÜNECEK

Katkı ve esnek ödeme koşullarından 18 yaş ve üstünde olan Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı gerçek kişiler yararlanabilecek ve kredi vadesi 15 yıl olacak.

ÇOK DÜŞÜK FAİZ ORANLARI

Konut finansmanları 31 Aralık 2023 tarihine kadar kullanılabilecek. Cumhurbaşkanı'nın yetkisiyle 31 Aralık 2024'e kadar da uzatılabilecek.

2 milyon liraya kadar yüzde 0,69, 2 milyon lira ile 4 milyon lira arası için yüzde 0,79, 4 milyon lira ile 5 milyon lira arasındaki krediler için yüzde 0,99 faiz oranı/kar payı ile finansman kullandırılması öngörülüyor.


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