Dul ve yetim aylıklarına gelen zam oranı ve yeni maaşlar belli oldu | Genel Haberler

Milyonlarca SSK ve Bağ-Kurlu dul ve yetimin aylıklarını ilgilendiren Aralık ayı enflasyon rakamları açıklandı. Dul ve yetimleri aylıkları enflasyona göre yüzde 37.55 oranında zam yapıldı.

Burak Taşçı - Hurriyet.com.tr



Türkiye'de milyonlarca SSK ve Bağ-Kurlu dul ve yetimlerin maaşlarına yapılacak zammı belirleyecek olan Aralık ayı enflasyon rakamları açıklandı. Bu gelişmeyle birlikte SSK ve Bağ-Kurlu dul ve yetimlerin aylıkları yüzde 37.55 oranında artmış oldu.

İşte dul ve yetimlerin hissesi oranında alacakları zamlı maaşlar

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