  • Bigpara
  • Haberler
  • Genel Haberler
  • Dul ve yetim aylıklarına gelen zam oranı ve yeni maaşlar belli oldu
‹ Önceki Haber Engelli aylığı, 65 yaş aylığı, ... İşte yeni maaş ve ücretler Engelli aylığı, 65 yaş aylığı, ... İşte yeni maaş ve ücretler Sonraki Haber › Barclays'ın hamlesi Asyalı teknoloji devlerini etkiledi! Apple tedarikçilerinin hisseleri düştü! Barclays'ın hamlesi Asyalı teknoloji devlerini etkiledi! Apple tedarikçilerinin hisseleri düştü!

Dul ve yetim aylıklarına gelen zam oranı ve yeni maaşlar belli oldu

03.01.2024 - 12:06 | Son Güncelleme :
Dul ve yetim aylıklarına gelen zam oranı ve yeni maaşlar belli oldu | Genel Haberler

Milyonlarca SSK ve Bağ-Kurlu dul ve yetimin aylıklarını ilgilendiren Aralık ayı enflasyon rakamları açıklandı. Dul ve yetimleri aylıkları enflasyona göre yüzde 37.55 oranında zam yapıldı.

Burak Taşçı - Hurriyet.com.tr

Türkiye'de milyonlarca SSK ve Bağ-Kurlu dul ve yetimlerin maaşlarına yapılacak zammı belirleyecek olan Aralık ayı enflasyon rakamları açıklandı. Bu gelişmeyle birlikte SSK ve Bağ-Kurlu dul ve yetimlerin aylıkları yüzde 37.55 oranında artmış oldu.

İşte dul ve yetimlerin hissesi oranında alacakları zamlı maaşlar


Etiketler

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
KAPANIŞLAR (BIST)
Getir
BUGÜN 1000 TL NE OLDU?
972 TL        
BORSA
1.002 TL        
DOLAR
998 TL        
EURO
991 TL        
ALTIN
 
Hürriyet NETWORK
Hürriyet'e Reklam Ver
bigpara

Copyright © 2024 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.