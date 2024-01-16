Dul ve yetim aylıklarına ek zam geldi... İşte yeni maaşlar | Genel Haberler

Milyonlarca SSK ve Bağ-Kurlu dul ve yetimin aylıklarını ilgilendiren kararı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan duyurdu. Dul ve yetimleri aylıklarına ek zam olarak 5 puan daha yansıtıldı ve toplamda yüzde 42.60 oranında artış yapıldı.

Türkiye'de milyonlarca SSK ve Bağ-Kurlu dul ve yetimlerin maaşlarına yapılacak ek zam belli oldu. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kabine toplantısının ardından SSK ve Bağ-Kurlu dul ve yetimlerin maaşlarına yapılacak zammın yüzde 42.60 olduğunu açıkladı.

Meclis çalışmasının ardından zamlar resmileşecek ve yürürlüğe girecek.

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