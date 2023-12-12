Dubai'den milyarlarca dolarlık yeni yatırım fonu | Genel Haberler

Dubai, stratejik açıdan önemli projelere yatırımları teşvik etmek için yeni bir fon kuruyor. Bu girişim ile Körfez Bölgesi'ndeki 4 trilyon doları bulan fonlara bir yenisi eklenmiş olacak.

Birleşik Arap Emirlikleri'ne bağlı Dubai, yeni bir yatırım fonu kurma kararı aldı. Devlet haber ajansı WAM'ın yaptığı açıklamada, Dubai Yatırım Fonu'nun milyarlarca dolar değerindeki varlıkları barındıracağını ve diğer varlıklara yatırım yapacağını söyledi. Ayrıca şirket ve yatırım fonu kurma, firma satın alma veya birleştirme yetkisine de sahip olacak.

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Fonun başında Dubai Emiri Yardımcısı Şeyh Maktum bin Muhammed yer alacak. Fon, tamamı geçen yıl özelleştirilmiş olan şehrin 33 milyar dolarlık kamu hizmeti kuruluşu DEWA, ​​otoyol geçiş ücreti operatörü Salik ve Dubai Taxi hisselerini içerecek. Hükümetin yalnızca DEWA'daki hissesinin değeri yaklaşık 28 milyar dolar olmasına rağmen, yeni fonun toplam büyüklüğü ile ilgili henüz bir açıklama yapılmadı.

4 TRİLYON DOLARI AŞTI

Dubai Emirliği halihazırda, 320 milyar dolarlık Dubai Yatırım Şirketi adında bir egemen servet fonuna sahip. Suudi Arabistan Kamu Yatırım Fonu ve Katar Yatırım Otoritesi de dahil olmak üzere komşu Abu Dabi ve Orta Doğu'daki fonların toplam büyüklüğü 4 trilyon doları aşmış durumda.

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