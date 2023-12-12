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Rekabet Kurulu'ndan Meta'ya soruşturma

12.12.2023 - 11:06 | Son Güncelleme :
Rekabet Kurulu'ndan Meta'ya soruşturma | Genel Haberler

Rekabet Kurulu, Meta Platforms'in yeni programı Threads uygulamasına yönelik soruşturma açtı.

Rekabet Kurulu, Meta Platforms'un 4054 sayılı Rekabetin Korunması Hakkında Kanun’un 6. maddesini ihlal ettiği iddiası Threads isimli uygulamaya yönelik soruşturma açtı.

Kararda şöyle denildi:

"Meta Platforms, Inc.in, kullanıma yeni sunmuş olduğu Threads isimli uygulamayı, Instagram uygulaması ile bağlamak suretiyle 4054 sayılı Rekabetin Korunması Hakkında Kanun’un 6. maddesini ihlal ettiği iddiasına yönelik yürütülen önaraştırma Rekabet Kurulunca karara bağlandı.

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Önaraştırmada elde edilen bilgi, belge ve yapılan tespitleri 23.11.2023 tarihli toplantısında müzakere eden Rekabet Kurulu, bulguları ciddi ve yeterli bularak; Meta Platforms Inc. hakkında soruşturma açılmasına, 23-54/1031-M sayı ile karar vermiştir."


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