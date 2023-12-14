Döviz mevduatları geriledi | Genel Haberler

Vatandaşların döviz mevduatı geçtiğimiz hafta 289.3 milyon dolar azaldı.

Yurt içi yerleşiklerin döviz mevduatı bir haftada 289,30 milyon dolar düştü.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın verilerine göre, bir önceki hafta 175 milyar 637,80 milyon dolar olan yurt içi yerleşiklerin döviz mevduatı 8 Aralık ile sona eren haftada 175 milyar 348,5 milyon dolara geriledi.

Gerçek kişilerin döviz mevduatları bir önceki haftaya göre milyar 935,20 milyon dolar azalarak 100 milyar 593,50 milyon dolar olurken, tüzel kişilerin döviz mevduatı 645,80 milyon dolar artarak 74 milyar 754,90 milyon dolara çıktı.

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Yurt içi yerleşiklerin parite etkisinden arındırılmış toplam yabancı para mevduatı 485 milyon dolar artmış oldu. Parite etkisinden arındırıldığında gerçek kişilerin döviz mevduatları 483 milyon dolar azalırken, tüzel kişilerin döviz mevduatları 968 milyon dolar artış gösterdi.

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