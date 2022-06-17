Dolar, euro ve altında son durum | Genel Haberler

Dolar fiyatları şu dakikalarda 17,30 TL seviyesinde hareket ederken, Euro fiyatları ise 18,19 TL seviyelerinde bulunuyor.

Dolar 17,3130 liradan, euro ise 18,2010 liradan güne başladı.



İstanbul Kapalıçarşı'da 17,3110 liradan alınan dolar 17,3130 liradan, 18,1990 liradan alınan euro ise 18,2010 liradan satılıyor. Son kapanışta dolar 17,30 liradan, euro ise 18,15 liradan satılmıştı.

ALTIN FİYATLARI

Ons altın 1846 dolar, gram altın ise 1027.5 lira seviyesinde işlem görüyor.

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