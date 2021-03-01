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Dolar 7.31 lira seviyesinde

01.03.2021 - 10:53
Dolar 7.31 lira seviyesinde | Genel Haberler

Dolar/TL, yeni haftaya düşüşle başlamasının ardından 7,3060 seviyesinde işlem görüyor.

Geçen hafta en düşük 6,9574, en yüksek 7,4862 seviyelerini gören dolar/TL, haftalık bazda yüzde 6,6 değer kazanarak cuma gününü 7,4339'dan tamamladı.
Dolar/TL, haftanın ilk işlem gününe düşüşle başlamasının ardından saat 10.40 itibarıyla bir önceki kapanışa göre yüzde 1,7 azalarak 7,3060'tan işlem görüyor.
Avro/TL, aynı dakikalarda önceki kapanışa göre yüzde 1,6 düşüşle 8,8355'ten, sterlin/TL de yüzde 1,3 değer kaybıyla 10,2160'tan satılıyor.
Avro/dolar paritesi yüzde 0,1 artışla 1,2090 seviyesinde dengelendi. Dolar endeksi, 90,6-90,9 dar bandında sakin bir seyir izliyor.
Analistler, Türkiye ekonomisinin geçen yıl yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına rağmen yüzde 1,8 büyüdüğünü hatırlatarak, bugün dünya genelinde açıklanacak imalat sanayi Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI) verilerinin takip edileceğini bildirdi.


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