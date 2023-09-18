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Doğal gazda sorun çözüldü! Üretim başladı

18.09.2023 - 10:13 | Son Güncelleme :
Doğal gazda sorun çözüldü! Üretim başladı | Genel Haberler

ABD'li enerji devi, Avustralya'daki Chevron Corp. sıvılaştırılmış doğal gaz tesisinin, grev nedeniyle üç gün boyunca üretimi beşte bir oranında kesen bir arızanın ardından tam üretime yeniden başladığını açıkladı.

ABD'li enerji devi, Avustralya'daki Chevron Corp. sıvılaştırılmış doğal gaz tesisinin, grev nedeniyle üç gün boyunca üretimi beşte bir oranında kesen bir arızanın ardından tam üretime yeniden başladığını açıkladı.

 Geçtiğimiz hafta Perşembe günü Batı Avustralya eyaletindeki Wheatstone LNG tesisinde bir türbin, yaklaşık 500 sendikalı Chevron personelinin ücret ve çalışma koşulları nedeniyle grev eylemini artırması nedeniyle devre dışı kaldı.

 Her ikisi de eyaletin Pilbara bölgesinde bulunan Wheatstone ve Chevron'un Gorgon tesisleri, küresel LNG arzının yüzde 5 ila yüzde 7'sini oluşturuyor.

 Chevron, Wheatstone'da tam üretimin Pazar gecesine kadar devam etmeyeceğini bildirdi.

 Chevron, "Bu süre zarfında, LNG normal oranların yaklaşık %80'inde üretilmeye ve gemi yüklemeleri devam etti. Planlanmış LNG teslimatlarında herhangi bir değişiklik yapılmadı" açıklamasını yaptı.

 Wheatstone yılda 8,9 milyon mt (9,8 milyon ABD tonu) LNG üretiyor.

 Avustralya İşçi Sendikası ile Avustralya Denizcilik Birliği arasındaki, Avustralya'nın offshore petrol ve gaz endüstrisindeki işçileri temsil eden bir ortaklık olan Offshore Alliance'ın üyesi olan yaklaşık 500 Chevron çalışanı, Pazar günü art arda ikinci gün de çalışmayı durdurdu ve daha fazla önlem alınması konusunda uyardı. 

 Sendika, grevci sendika üyelerinin yerini dolduran daha az deneyimli sendikasız işgücünün LNG üretiminde bir azalmaya yol açacağını ve Chevron'a talep edilen yüksek ücretler ve iyileştirilmiş koşullardan daha fazla maliyet getireceğini savunuyor.

 Sendika, Cuma günü Wheatstone'dan gönderilen LNG'nin dört saatlik gecikmesinden sendikasız işçilerin beceriksizliğini sorumlu tuttu.

 Offshore Alliance Cumartesi günü sosyal medyada "Chevron'un sözde acil durum işgücünün buna hazır olmadığı oldukça açık" açıklamasını yaptı.

 Avustralya Associated Press, Wheatstone'daki türbin arızasının grevle ilgisi olmayan bir enstrümantasyon sorunundan kaynaklandığını bildirdi. The Australian Financial Review gazetesinin geçen hafta bildirdiğine göre, grev eylemi tankerlerin demirlenmesine ve LNG ile yüklenmesine yönelik yasakları da içeriyor.


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