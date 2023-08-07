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Dış yatırımlar 25 yılın en düşük seviyesinde

07.08.2023 - 14:55 | Son Güncelleme :
Dış yatırımlar 25 yılın en düşük seviyesinde | Genel Haberler

Çin'deki yeni yabancı yatırımın bir ölçüsü, ikinci çeyrekte 25 yılın en düşük seviyesine gerileyerek, jeopolitik gerilimlerin ve ekonominin yavaşlayan toparlanmasının iş güvenini ne kadar zedeleyebileceğine dair endişeleri artırıyor.

 Çin'deki yeni yabancı yatırımın bir ölçüsü, ikinci çeyrekte 25 yılın en düşük seviyesine gerileyerek, jeopolitik gerilimlerin ve ekonominin yavaşlayan toparlanmasının iş güvenini ne kadar zedeleyebileceğine dair endişeleri artırıyor.

 Devlet Döviz İdaresi rakamlarına göre, doğrudan yatırım yükümlülükleri - Çin'deki doğrudan yabancı yatırımın bir göstergesi - Nisan-Haziran döneminde sadece 4,9 milyar dolara geriledi. Bu, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 87 düştü ve 1998'e kadar olan verilerdeki herhangi bir çeyrekteki en düşük miktardı.

 Societe Generale SA Çin ekonomisti Michelle Lam, "DYY önlemindeki düşüş endişe verici. Firmalar "tedarik zinciri çeşitlendirmesi" hakkında daha fazla konuştukça, "Bu, hala yeni yatırımların geldiği anlamına gelebilir, ancak bazı firmalar mevcut karlarının daha azını yeniden yatırım yapıyor" dedi. 

 Ekonomistlere göre, SAFE'nin net akışları ölçen verileri, yabancı şirketlerin kârlarındaki eğilimleri ve Çin'deki operasyonlarının büyüklüğündeki değişiklikleri yansıtabilir.

 Çin'in yatırım yeri olarak yabancı şirketlere olan çekiciliği son yıllarda zarar gördü. Ticaret savaşı sırasında ABD'nin tarifeleri maliyetlerin artmasına neden oldu, pandemi yaklaşık üç yıldır ülkeye erişimi kısıtladı ve artan jeopolitik gerilimler firmaların risklerini yeniden düşünmelerine neden oldu.

 


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