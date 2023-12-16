Dev gemiler Süveyş Kanalı'ndan vazgeçti | Genel Haberler

Süveyş Kanalı'nda saldırıya uğrayan MSC gemisinin ardından Hapag-Llyod ve Maersk de kanaldan geçmeyeceklerini alternatif bulacaklarını belirtti.

Dünyanın en büyük deniz taşımacılığı şirketi MSC, MSC PALATIUM III adlı konteyner gemisinin Messina Line'a bağlı olarak Kızıldeniz'den geçerken Cuma günü saldırıya uğramasının ardından artık Süveyş Kanalı'ndan geçmeyeceğini açıkladı.

Şirket "Bu olay nedeniyle ve denizcilerimizin hayatını ve güvenliğini korumak amacıyla, Kızıldeniz geçişi güvenli hale gelene kadar MSC gemileri Süveyş Kanalı'ndan doğu ve batı yönlü geçiş yapmayacaktır. Şimdiden bazı servisler Ümit Burnu üzerinden geçecek şekilde yeniden yönlendirilecek" açıklamasını yaptı.

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SEFERLER BİRKAÇ GÜN ETKİLENECEK

MSC, yeni rotanın Süveyş geçişi için rezerve edilen gemilerin sefer programlarını birkaç gün etkileyeceğini açıkladı.

Bu duyuru, Yemen'deki İran destekli Husi militanları tarafından MSC gemilerine yapılan bir dizi saldırının ardından, denizcilik devleri Hapag-Lloyd ve Maersk'in Kızıldeniz ve Bab al-Mandeb düz seferlerine ara verdiğini açıklamasının ardından geldi.

Dünyanın en büyük ikinci konteyner taşımacılığı şirketi olan Maersk, dünya ticaretinin yüzde 14.8'ini gerçekleştiriyor. Şirket gemilerini Kızıldeniz'den uzaklaştıracağını açıkladı.

CNBC'ye bir e-posta gönderen Maersk sözcüsü, Danimarkalı şirketin Kızıldeniz'in güneyi ve Aden Körfezi'nde tırmanan güvenlik durumundan derin endişe duyduğunu söyledi. Bölgedeki ticari gemilere yönelik son saldırıların endişe verici olduğunu ve denizcilerin emniyeti ve güvenliği için önemli bir tehdit oluşturduğunu belirten sözcü, çalışanların güvenliğinin şirketin en önemli önceliği olduğunu söyledi.

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