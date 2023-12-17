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Asgari ücrette gözler yarınki toplantıda... İşte olasılıklar

17.12.2023 - 11:14 | Son Güncelleme :
Asgari ücrette gözler yarınki toplantıda... İşte olasılıklar | Genel Haberler

Doğrudan 7 milyondan fazla çalışanı ilgilendiren yeni asgari ücret rakamının belirlenmesi için oluşturulan Asgari Ücret Tespit Komisyonu, yarın ikinci toplantısını yapacak.

Asgari Ücret Tespit Komisyonu, 18 Aralık Pazartesi günü (yarın) ikinci toplantısını yapmak üzere bir araya gelecek. İşçi, işveren ve hükümet temsilcilerinden oluşan Asgari Ücret Tespit Komisyonu, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nda toplanacak. Komisyonda işçi tarafını temsilen 5 kişilik heyete TÜRK-İŞ Genel Başkan Yardımcısı Ramazan Ağar, işveren tarafını temsilen 5 kişilik heyete TİSK Genel Sekreteri Akansel Koç, 5 kişilik hükümet heyetinde Çalışma Genel Müdürü Mehmet Baş başkanlık edecek. Yeni asgari ücretin en geç 31 Aralık'ta yapılacak son toplantıda netleşmesi bekleniyor.

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'ÇALIŞANLARIMIZI ENFLASYONA EZDİRMEYECEĞİZ'

İlk toplantı 11 Aralık'ta gerçekleşti. Yapılan toplantının ardından asgari ücret belirleme aşamalarındaki takvim oluşturularak çalışmalar paylaşıldı. Toplantıda işçi, işveren ve hükümet temsilcilerinden oluşan 5 kişilik heyetler yer aldı. Toplantının ardından Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan "2024 yılı asgari ücret miktarının, sosyal diyalog ve istişare yoluyla ekonomimizi büyütecek, çalışanlarımızın gelirlerini enflasyona ezdirmeyecek, istihdamı koruyacak ve artıracak en makul noktada belirlenmesi için çalışacağız. Bu süreçte temel hedefimiz, hakem rolü üstlenerek işçi ve işverenlerimizin mutabakatıyla asgari ücreti tespit etmektir" ifadelerini kullandı.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakan Yardımcısı Ahmet Aydın ise, ‘asgari ücret’ ile ilgili,
"Asgari ücret tespit komisyonumuz çalışmalara başladı, ilk toplantısını da yaptı. Önümüzdeki pazartesi itibariyle ikinci toplantısını da yapacak. Bu ayın içerisinde, bu ayın sonuna kadar asgari ücret konusunu mutabakata bağlayacak. Diliyoruz ve umuyoruz ki, tarafların mutabakatıyla bir asgari ücret çıkacak" dedi.

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İŞTE OLASILIKLAR

Asgari ücret, bir işçi için aylık vergiler ve kesintiler düştüğünde net 11 bin 402 lira 32 kuruş olarak uygulanıyor.Asgari ücrete gelecek zam oranlarına göre oluşacak net rakamlar ise şu şekilde:

Yüzde 35’lik zamda asgari ücret 15 bin 392 lira
Yüzde 40’lık zamda 15 bin 962 lira
Yüzde 45’lik zamda 16 bin 532 lira
Yüzde 50’lik zamda 17 bin 103 lira
Yüzde 55’lik zamda ise 17 bin 673 lira olacak.


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