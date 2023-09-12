Deutsche Bank, yeni planıyla yatırımcıların yüzünü güldürecek | Genel Haberler

Bankadan yapılan açıklamaya göre, DB Yatırım Ortakları (DBIP), diğer özel borç stratejilerinin yanı sıra kurumsal, gayrimenkul, varlığa dayalı, altyapı ve yenilenebilir finans kredilendirme fırsatlarına yatırım yapacak.

Deutsche Bank AG, kurumsal müşteriler ve yüksek net değere sahip yatırımcılar adına özel kredi fırsatlarını hedefleyen yeni bir yatırım yöneticisini görevlendiriyor.

Bankadan yapılan açıklamaya göre, DB Yatırım Ortakları (DBIP), diğer özel borç stratejilerinin yanı sıra kurumsal, gayrimenkul, varlığa dayalı, altyapı ve yenilenebilir finans kredilendirme fırsatlarına yatırım yapacak.

Bilançosundan yatırım yapan JPMorgan Chase & Co. ve Brookfield Asset Management Ltd. Barclays ile birlikte 10 milyar euro (10,7 milyar dolar) fon toplamayı planlayan Societe Generale SA da dahil olmak üzere diğer bankalar bu yıl özel krediye yatırım yaptı. Ayrıca kendi nakitlerinin bir kısmını kurumsal kredileri tutmak ve özel kredi fonlarıyla doğrudan rekabet etmek için ayırdı.

Fidelity International ve Ninety One PLC gibi diğer yeni giren şirketlerin yanı sıra bankaların da bu varlık sınıfına girmesi, sektörün büyüklüğünün 1,5 trilyon dolara yükselmesine neden oldu.

Yeni girişimle Deutsche Bank, özel kredi için dışarıdan para toplama yönünde bir girişimde bulunuyor. Goldman Sachs Group Inc., büyük küresel bankalar arasında, varlık yönetimi işi aracılığıyla özel kredi kredilerinde önemli bir varlığa sahip olmayı başardı ve çoğu zaman milyar dolarlık anlaşmalara katılmak için rekabet ediyor.

Bazı bankalar kendi bilançoları aracılığıyla borç vermek için meblağlar ayırsa da, düzenleyici kısıtlamalar bunu zorlaştırıyor. Satın almalar ve yüksek kaldıraçlı şirketler için kredi tutmanın yüksek sermaye masrafları var.

Anlaşma Akışı Avantajları

Açıklamada, Alman bankacılık devinin halihazırda bilançosu aracılığıyla özel borçlara yatırım yaptığı ancak DBIP'in bu işten bağımsız olarak faaliyet göstereceği belirtildi. Banka, yeni yatırım yöneticisinin Deutsche Bank'ın mevcut borç verme kolları aracılığıyla oluşturulan anlaşma akışından faydalanmasını bekliyor.

Daha önce Deutsche Bank genel müdürü olan Raheman Meghji, yeni firmanın icra kurulu başkanı olacak, Jon Aisbitt ise başkan olacak. Aisbitt daha önce Pension Insurance Corp. Group Ltd. ve Man Group PLC'nin başkanlığını yürütüyordu.

Bloomberg News, geçtiğimiz Haziran ayında Deutsche Bank'ın bir dizi farklı kredi stratejisi için yaklaşık 2 milyar euro toplamayı planladığını bildirdi.

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