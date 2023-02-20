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Depremzede çiftçilerin mazot ve gübre destekleri nakit ödenecek

20.02.2023 - 16:55 | Son Güncelleme :
Depremzede çiftçilerin mazot ve gübre destekleri nakit ödenecek | Genel Haberler

Depremler nedeniyle zarar gören ve afet bölgesi ilan edilen illerde kayıtlı çiftçiler için 2022 üretim yılı mazot ve gübre destekleme ödemeleri nakit olarak gerçekleştirilecek.

Konuya ilişkin Cumhurbaşkanı Kararı, Resmi Gazete'de yayımlandı. Düzenlemeyle "2022 Yılında Yapılacak Tarımsal Desteklemeler ve 2023 Yılında Uygulanacak Sertifikalı Tohum Kullanım Desteğine İlişkin Karar"da değişikliğe gidildi. Buna göre, 6 Şubat'ta meydana gelen Kahramanmaraş merkezli depremler nedeniyle zarar gören ve afet bölgesi ilan edilen illerde Çiftçi Kayıt Sistemi'ne (ÇKS) kayıtlı çiftçiler için 2022 üretim yılı mazot ve gübre destekleme ödemeleri nakdi olarak yapılacak. Tüm illerimizde bu tebliğe konu üretim yılına esas ÇKS ve destekleme müracaatlarını tamamladıktan sonra vefat eden çiftçilerin Ziraat Bankasında bulunan hesaplarına mazot ve gübre alımında kullanılmak üzere tanımlanan destekleme tutarları, Ziraat Bankasına başvurmaları halinde mirasçılarına nakit olarak ödenecek.

Kararla havza bazlı fark ödeme desteğine ilişkin de değişikliğe gidildi. Bu çerçevede, söz konusu destek kütlü pamukta kilogram başına 110 kuruştan 160 kuruşa, yağlık ayçiçeğinde 50 kuruştan 70 kuruşa yükseltildi. Ayrıca, "Türkiye Tarım Havzaları Üretim ve Destekleme Modeli Listesi" de düzenlendi. Afyonkarahisar-Başmakçı, Kastamonu-Daday, Kastamonu-Devrekani, Kastamonu-merkez, Kastamonu-Seydiler, Kastamonu-Taşköprü, Kırıkkale-Balışeyh, Kırıkkale-Keskin, Konya-Ahırlı, Konya-Halkapınar, Niğde-Ulukışla, Samsun-Alaçam, Samsun-Asarcık, Samsun-Bafra, Samsun-Havza, Samsun-Salıpazarı ve Samsun-Vezirköprü havzalarında desteklenen ürünlere eklemeler yapıldı. Karar, 1 Ocak 2022'den geçerli olmak üzere yürürlüğe girdi.


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