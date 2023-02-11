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Deniz Baykal hayatını kaybetti

11.02.2023 - 08:33 | Son Güncelleme :
Deniz Baykal hayatını kaybetti | Genel Haberler

CHP eski Genel Başkanı Deniz Baykal hayatını kaybetti. CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, "Kıymetli büyüğümüz Sayın Deniz Baykal’ın vefatını büyük bir üzüntü ile öğrendim. Bize mücadelelerle dolu bir hayat öyküsünü miras bıraktı. Milletimizin başı sağ olsun" mesajını paylaştı.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu sosyal medya hesabından "Genel Başkanımız, Türkiye ve Cumhuriyet Halk Partimizin sevdalısı, Antalya milletvekilimiz, kıymetli büyüğümüz Sayın Deniz Baykal’ın vefatını büyük bir üzüntü ile öğrendim. Bize mücadelelerle dolu bir hayat öyküsünü miras bıraktı. Milletimizin başı sağ olsun" mesajını paylaştı.


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