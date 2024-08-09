  • Bigpara
  • Haberler
  • Genel Haberler
  • Delta Hava Yolları yazılım sorununun maliyetini belirledi
‹ Önceki Haber SPK, iki şirketin ilk halka arzını onayladı SPK, iki şirketin ilk halka arzını onayladı

Delta Hava Yolları yazılım sorununun maliyetini belirledi

09.08.2024 - 07:22 | Son Güncelleme :
Delta Hava Yolları yazılım sorununun maliyetini belirledi | Genel Haberler

Delta Hava Yolları, küresel yazılım sorunu nedeniyle gelir kaybının 380 milyon dolar olacağını öngördü.

ABD merkezli Delta Hava Yolları, CrowdStrike'tan kaynaklanan küresel yazılım sorunu nedeniyle doğrudan gelir kaybının 380 milyon dolar olacağının tahmin edildiğini bildirdi.

Şirketin ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonuna (SEC) yaptığı bildirimde, küresel yazılım sorununun Delta'nın operasyonlarını aksattığı ve 5 günde yaklaşık 7 bin uçuşun iptal edilmesine neden olduğu aktarıldı.

Haberin Devamı

Söz konusu olayın doğrudan gelir kaybının ise eylülde sona erecek çeyrekte 380 milyon dolar olacağının tahmin edildiği kaydedildi.

Delta Üst Yöneticisi (CEO) Ed Bastian, konuya ilişkin açıklamasında, bu uzunlukta ve büyüklükte bir operasyonel aksamanın kabul edilemez olduğunu belirtti.

Bastian, "Kesinti nedeniyle oluşan en az 500 milyon dolarlık zararın tazmini için CrowdStrike ve Microsoft'a karşı yasal taleplerde bulunuyoruz." ifadelerini kullandı.

Microsoft'a siber güvenlik hizmeti sağlayan CrowdStrike'ın güncellemesiyle Microsoft işletim sistemi arasındaki kopukluk nedeniyle birçok sektörü etkileyen küresel yazılım sorunu, 19 Temmuz'dan itibaren dünyanın birçok bölgesinde hayatı olumsuz etkilemişti.

Microsoft, küresel yazılım sorununun 8,5 milyon Windows cihazını etkilediğinin tahmin edildiğini bildirmişti.

Küresel yazılım sorununun en çok etkilediği sektörlerden birisi havacılık, küresel bazda en olumsuz etkilenen şirket de ABD merkezli Delta Hava Yolları olmuştu.


Etiketler

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
KAPANIŞLAR (BIST)
Getir
BUGÜN 1000 TL NE OLDU?
1.000 TL        
BORSA
1.004 TL        
DOLAR
1.002 TL        
EURO
1.000 TL        
ALTIN
 
Hürriyet NETWORK
Hürriyet'e Reklam Ver
bigpara

Copyright © 2024 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.