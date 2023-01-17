  • Bigpara
  • Haberler
  • Genel Haberler
  • Davos ‘milyarderlerle’ toplanıyor
‹ Önceki Haber Satış ofisleri ilk günden doldu... Ev heyecanı başladı Satış ofisleri ilk günden doldu... Ev heyecanı başladı Sonraki Haber › Karadeniz gazında sona yaklaşıldı Karadeniz gazında sona yaklaşıldı

Davos ‘milyarderlerle’ toplanıyor

17.01.2023 - 07:49 | Son Güncelleme :
Davos ‘milyarderlerle’ toplanıyor | Genel Haberler

Dün İsviçre’nin Davos kasabasında başlayan ve 20 Ocak’a kadar devam edecek Dünya Ekonomik Forumu’na (WEF) ekonomi, siyaset ve kültür-sanat alanından çok sayıda isim katılacak.

Organizasyonda bu yıl iklim değişikliği, enflasyon, ülkeler arası çatışmalar, teknoloji kaynaklı tehditler ön planda olurken; tema ise “Parçalanmış bir dünyada işbirliği” olarak belirlendi. Bu yıl 53’üncüsü düzenlenecek etkinlikte 130 ülkeden, yaklaşık 3 bin katılımcının yer alması bekleniyor. 1971’den beri kâr amacı gütmeyen bir kuruluş olarak faaliyetini sürdüren WEF’te, kendi alanlarında öne çıkan isimler bir araya gelerek küresel ekonomiden turizme, teknolojiden sağlığa kadar çok sayıda konuyu ele alacak.

ELEŞTİRİLER GELDİ

G7 liderleri arasında Davos’a katılacak tek isim Almanya Başbakanı Olaf Scholz olurken; Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve  Çin Devlet Başkanı Xi Jinping, bu yıl Davos’ta yer almıyor. Zirvede Türkiye’yi de resmî düzeyde kimse temsil etmiyor. AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, Avrupa Parlamentosu (AP) Başkanı Roberta Metsola, Güney Kore Devlet Başkanı Yoon Suk Yeol, Güney Afrika Cumhuriyeti Devlet Başkanı Cyril Ramaphosa, İspanya Başbakanı Pedro Sanchez, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis Davos’a katılacak isimler arasında öne çıkıyor. Bloomberg’ün verdiği bilgilere göre, bu yıl Davos’ta on yıl öncesine göre yüzde 40 daha fazla milyarder olacak.  Etkinlik, sadece katılımcılarıyla değil, ele alınan konular ve işleniş biçimiyle de eleştirilere maruz kalıyor. Özellikle de milyarderlerden oluşan katılımcıların, dünyanın karşı karşıya olduğu sorunlar hakkında çözüm önerisi sunarken daha fazla vergi ödemeyi reddetmeleri tepkilere neden oluyor.

Davos’ta iklim krizi birincil konulardan biriyken, bu yıl kar yağışının neredeyse hiç görülmediği İsviçre Alpleri’ne özel jetleriyle gelenler de eleştiri oklarını üzerlerine çekti. Bin 40 uçak havalimanlarına ulaşırken; özel jet emisyonlarının iki katına çıktığına vurgu yapıldı.


Etiketler

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
KAPANIŞLAR (BIST)
Getir
BUGÜN 1000 TL NE OLDU?
1.000 TL        
BORSA
1.000 TL        
DOLAR
999 TL        
EURO
993 TL        
ALTIN
 
Hürriyet NETWORK
Hürriyet'e Reklam Ver
bigpara

Copyright © 2023 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.