Davos ‘milyarderlerle’ toplanıyor | Genel Haberler

Dün İsviçre’nin Davos kasabasında başlayan ve 20 Ocak’a kadar devam edecek Dünya Ekonomik Forumu’na (WEF) ekonomi, siyaset ve kültür-sanat alanından çok sayıda isim katılacak.

Organizasyonda bu yıl iklim değişikliği, enflasyon, ülkeler arası çatışmalar, teknoloji kaynaklı tehditler ön planda olurken; tema ise “Parçalanmış bir dünyada işbirliği” olarak belirlendi. Bu yıl 53’üncüsü düzenlenecek etkinlikte 130 ülkeden, yaklaşık 3 bin katılımcının yer alması bekleniyor. 1971’den beri kâr amacı gütmeyen bir kuruluş olarak faaliyetini sürdüren WEF’te, kendi alanlarında öne çıkan isimler bir araya gelerek küresel ekonomiden turizme, teknolojiden sağlığa kadar çok sayıda konuyu ele alacak.

ELEŞTİRİLER GELDİ

G7 liderleri arasında Davos’a katılacak tek isim Almanya Başbakanı Olaf Scholz olurken; Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve Çin Devlet Başkanı Xi Jinping, bu yıl Davos’ta yer almıyor. Zirvede Türkiye’yi de resmî düzeyde kimse temsil etmiyor. AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, Avrupa Parlamentosu (AP) Başkanı Roberta Metsola, Güney Kore Devlet Başkanı Yoon Suk Yeol, Güney Afrika Cumhuriyeti Devlet Başkanı Cyril Ramaphosa, İspanya Başbakanı Pedro Sanchez, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis Davos’a katılacak isimler arasında öne çıkıyor. Bloomberg’ün verdiği bilgilere göre, bu yıl Davos’ta on yıl öncesine göre yüzde 40 daha fazla milyarder olacak. Etkinlik, sadece katılımcılarıyla değil, ele alınan konular ve işleniş biçimiyle de eleştirilere maruz kalıyor. Özellikle de milyarderlerden oluşan katılımcıların, dünyanın karşı karşıya olduğu sorunlar hakkında çözüm önerisi sunarken daha fazla vergi ödemeyi reddetmeleri tepkilere neden oluyor.

Davos’ta iklim krizi birincil konulardan biriyken, bu yıl kar yağışının neredeyse hiç görülmediği İsviçre Alpleri’ne özel jetleriyle gelenler de eleştiri oklarını üzerlerine çekti. Bin 40 uçak havalimanlarına ulaşırken; özel jet emisyonlarının iki katına çıktığına vurgu yapıldı.

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