Cumhurbaşkanlığı Yatırım Ofisi'nden Hong Kong'da yatırım diplomasisi

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Cumhurbaşkanlığı Yatırım Ofisinden yapılan açıklamaya göre, Ofisin dünya çapında yürüttüğü yatırım diplomasisi turlarının son durağı Hong Kong oldu.

Daha önce Güney Kore ve Japonya gibi ülkelerde yatırımcılarla bir araya gelen Cumhurbaşkanlığı Yatırım Ofisi Başkanı Dağlıoğlu, Hong Kong'da temaslarda bulundu.

Bölgenin en önemli etkinlikleri arasında gösterilen ve 13-14 Ocak'ta düzenlenen Asya Finans Forumu'na katılan Dağlıoğlu, kaliteli uluslararası doğrudan yatırım projeleri üzerine birebir görüşmelerin gerçekleştirildiği "AFF Deal Making" oturumunda sunum yaparak, uluslararası yatırımcılara Türkiye'deki yatırım iklimi ve fırsatları anlattı.

Birçok Asya ülkesinden üst düzey katılımcıların yer aldığı oturumda, bölge ülkelerden Türkiye'ye yönelen yatırım ilgisi ve Türkiye'deki yatırım potansiyeli hakkında bilgiler verildi.

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Dağlıoğlu, sunumunda, Türkiye'nin son yıllardaki yatırım performansına dikkati çekerek, 1973-2002 yıllarında 15 milyar dolar seviyesinde gerçekleşen doğrudan uluslararası yatırımların, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde son 20 yılda uygulanan kararlı reformlar ve ekonomi politikalarıyla 270 milyar doları aştığını bildirdi.

Türkiye'ye yönelik uluslararası doğrudan yatırımlardan bahseden Dağlıoğlu, şunları kaydetti:

"2002'de yaklaşık 5 bin 600 olan çok uluslu şirket sayısının bugün 180 farklı ülkeden 83 bini aşması, Türkiye'nin çeşitliliğe, misafirperverliğe ve dinamik bir yatırım ortamına verdiği önemin kanıtı. 'Dünyanın bağlantı noktası' olarak tanımladığımız Türkiye; Avrupa, Asya ve Orta Doğu'yu birbirine bağlayan stratejik konumuyla tüm ticari partnerlerine pazarlar arası kesintisiz erişim sunuyor.

Bu stratejik konum, aynı zamanda Türkiye'yi küresel ticaret yollarını güçlendiren 'Kuşak ve Yol' gibi girişimlerin kritik bir ortağı yapıyor. Sermaye, inovasyon ve fikirlerin buluştuğu bir küresel bağlantı noktası haline gelen Türkiye'nin sunduğu eşsiz fırsatları değerlendirmeye tüm yatırımcıları davet ediyoruz."

FORUM, YATIRIM FIRSATLARININ KEŞFİ İÇİN VERİMLİ BİR ORTAM SAĞLADI

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Asya Finans Forumu, kamu kurumları, finans ve iş dünyasından küresel liderleri bir araya getiren bölgenin en önde gelen platformlarından biri olarak dikkati çekiyor.

Bu yıl "Ortak Bir Gelecek İçin Çok Taraflı İş Birliği" temasıyla düzenlenen etkinlik, bilgi paylaşımı, işbirliği ve yatırım fırsatlarının keşfi için verimli bir ortam sunuyor.

Bu yıl 18'incisi düzenlenen ve 60'ı aşkın ülke ve bölgeden 3 bin 600'den fazla katılımcının ağırlandığı foruma, 130'dan fazla konuşmacı katıldı. Global Investment Zone kapsamında 700'ü aşkın birebir iş görüşmesi gerçekleştirildi, 120'den fazla uluslararası finans kurumu, yenilikçi teknoloji şirketi ve startup katılım gösterdi.