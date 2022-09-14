Cumhurbaşkanlığı’ndan 2023-2025 dönemi bütçe çağrısı tebliği | Genel Haberler

Cumhurbaşkanlığı’nın 2023-2025 dönemi bütçe çağrısı konulu tebliği, Resmi Gazete’de yayımlandı.

Resmi Gazete’nin mükerrer sayısında, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın imzası ile yayımlanan tebliğde, merkezi yönetim bütçesinin hazırlık çalışmalarını yönlendirmek üzere 2023-2025 dönemini kapsayan Orta Vadeli Program’ın yayımlandığı aktarıldı. Orta Vadeli Program’da ekonomi ve maliye politikalarının temel amaçlarının belirlendiğine dikkat çekilerek, "Bu kapsamda 2023-2025 döneminde Türkiye Ekonomi Modeli ile uyumlu olarak yatırım, istihdam, üretim ve ihracatı önceleyen büyümenin sürdürülmesi, verimli ve rekabetçi yerli üretim yapısının güçlendirilmesi, ithalat bağımlılığının azaltılması, kalıcı fiyat istikrarına ulaşılması, beşeri sermaye ve iş gücü kalitesinin artırılması, iş ve yatırım ortamının iyileştirilmesi, sürdürülebilir, kapsayıcı büyüme ile adaletli paylaşıma yönelik ekonomik dönüşümün gerçekleştirilmesi temel amaçtır" denildi.

Aynı dönemde maliye politikasının temel amaçlarına ilişkin ise "Bütçe disiplininin sürdürülerek kamu açıklarının tedrici olarak azaltılması, mali yapının daha da güçlendirilmesi, kamu hizmetlerinin bütçe imkanları içinde kalınarak ayrılan kaynakların üzerinde harcama yapılmasına yol açılmadan azami tasarruf anlayışı içinde yerine getirilmesi, kamu mali yönetiminde sürdürülebilir ve sağlıklı gelir kaynaklarının artırılması için vergilemede adalet, eşitlik, öngörülebilirlik ve şeffaflık ilkeleri temelinde vergi tabanının genişletilmesi ve gönüllü uyumun artırılması, kamu gelirlerine yönelik tahsilat performansının artırılması ile kayıt dışı ekonomiyle mücadeleye kararlılıkla devam edilmesidir" denildi.

’VERİMSİZ HARCAMA ALANLARI TASFİYE EDİLECEK’

Kamu idarelerinin, Orta Vadeli Program’da belirlenen politika, tedbir ve öncelikler doğrultusunda hareket ederek kendilerine tahsis edilen ödenekleri aşmadan; kaynaklarını etkili, ekonomik ve verimli kullanacağına dikkat çekilerek, şöyle devam edildi:

"Harcama gözden geçirmeleri sonucunda verimsiz harcama alanları tasfiye edilecek, bu yolla oluşturulacak mali alanın öncelikli harcama alanlarına tahsis edilmesi sağlanacaktır. Kamu kaynaklarının daha etkin şekilde değerlendirilmesi ve hazine nakit rezervinin güçlendirilmesi için Tek Hazine Kurumlar Hesabı’nın kapsamı genişletilecektir. Bütünleşik Kamu Mali Yönetim Sistemi’nin ulusal düzeyde hayata geçirilmesi süreci hızlandırılacak, kamu kurumlarının ilgili tüm sistemleri arasında tam entegrasyon sağlanacaktır. Süreklilik arz etmeyen ve konjonktüre dayalı gelirlerin oluşturduğu geçici kaynaklara karşılık olarak kalıcı mahiyette harcama oluşturulmayacaktır. Kamu yatırım, harcama, teşvik ve desteklerinin etkinliği artırılacaktır. Merkezi yönetim kapsamındaki kamu idareleri, Orta Vadeli Program, Bütçe Çağrısı ve eki Bütçe Hazırlama Rehberi ile Yatırım Genelgesi ve eki Yatırım Programı Hazırlama Rehberi’nde yer alan makro politikalar, hedef ve gösterge niteliğindeki temel ekonomik büyüklükler, ödenek teklif tavanları, genel ilkeler ve standartlar ile çok yıllı bütçeleme anlayışını esas alarak 2023, 2024 ve 2025 yıllarına ilişkin bütçe tekliflerini sunacaklardır." (DHA)

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