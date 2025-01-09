×
Günlük Egazete© Copyright 2025 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
BORSA DÖVİZ ALTIN VİOP&VARANT ANALİZ KOBİ KRİPTO PARALAR
BİGPARAGenel Haberler

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz'dan çalışan ebeveynlere destek ve genç çiftlere maddi yardım müjdesi

Güncelleme Tarihi:

#Çalışan Ebeveynler#Cevdet Yılmaz#Big Para
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmazdan çalışan ebeveynlere destek ve genç çiftlere maddi yardım müjdesi
Oluşturulma Tarihi: Ocak 09, 2025 14:33

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz "Çalışan ebeveynlere destek olmak için ücretsiz veya düşük maliyetli kreş ve çocuk bakım hizmetlerini yaygınlaştıracağız. Doğum izinlerinin artırılması, doğum yardımları, esnek ve uzaktan çalışma gibi birçok başlığı bu kurulumuzda ele alacağız." dedi. Yılmaz ayrıca aile kurmayı teşvik etmek amacıyla genç çiftlere maddi destek sağlanacağını da sözlerine ekledi.

Haberin Devamı

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz gündemdeki konularla ilgili açıklamalarda bulundu. Yılmaz, çalışan ebeveynlere kreş desteği müjdesi vererek doğum izinlerinin artırılması ve maddi yardımlar konusunda çalışmaların olacağını da açıkladı. 

Cumhurbaşkanı Başkanı Yılmaz'ın açıklamalarından satır başları şöyle: 

Kurulumuz, sağlıklı bir nüfus yapısı için kısa, orta ve uzun vadeli stratejiler geliştirecek.

Doğurganlık oranlarını ve nüfus yenileme seviyesini sürdürülebilir kılmak için eylem planlarımızı ve yol haritamızı oluşturacağız.

Aile kurmayı teşvik etmek amacıyla genç çiftlere maddi destekler, evlilik danışmanlığı ve ilk evini alanları önceliklendiren sosyal konut programlarını hayata geçireceğiz

Doğum izinlerinin artırılması, doğum yardımları, esnek ve uzaktan çalışma gibi birçok başlığı bu kurulumuzda ele alacağız.

Haberin Devamı

Çalışan ebeveynlere destek olmak için ücretsiz veya düşük maliyetli kreş ve çocuk bakım hizmetlerini yaygınlaştıracağız

Haberle ilgili daha fazlası:
#Çalışan Ebeveynler#Cevdet Yılmaz#Big Para

BAKMADAN GEÇME!