Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz'dan çalışan ebeveynlere destek ve genç çiftlere maddi yardım müjdesi

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Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz gündemdeki konularla ilgili açıklamalarda bulundu. Yılmaz, çalışan ebeveynlere kreş desteği müjdesi vererek doğum izinlerinin artırılması ve maddi yardımlar konusunda çalışmaların olacağını da açıkladı.

Cumhurbaşkanı Başkanı Yılmaz'ın açıklamalarından satır başları şöyle:

Kurulumuz, sağlıklı bir nüfus yapısı için kısa, orta ve uzun vadeli stratejiler geliştirecek.

Doğurganlık oranlarını ve nüfus yenileme seviyesini sürdürülebilir kılmak için eylem planlarımızı ve yol haritamızı oluşturacağız.

Aile kurmayı teşvik etmek amacıyla genç çiftlere maddi destekler, evlilik danışmanlığı ve ilk evini alanları önceliklendiren sosyal konut programlarını hayata geçireceğiz

Doğum izinlerinin artırılması, doğum yardımları, esnek ve uzaktan çalışma gibi birçok başlığı bu kurulumuzda ele alacağız.

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Çalışan ebeveynlere destek olmak için ücretsiz veya düşük maliyetli kreş ve çocuk bakım hizmetlerini yaygınlaştıracağız