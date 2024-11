Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz: İşbirliği imkanlarının olduğunu değerlendiriyoruz

Haberin Devamı

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz'ın açıklamaları şöyle:



Türkiye-Senegal İş Forumu vesilesiyle sizleri İstanbul’da ağırlamaktan büyük mutluluk duyuyoruz. Ziyaretin son yıllarda oldukça gelişen ticari işbirliğimize ivme kazandıracağına inanıyorum.

Senegal iş dünyası ile ülkemiz iş dünyasını bir araya getiren bu toplantının ülkelerimiz ve siz müteşebbislerimiz için hayırlara vesile olmasını diliyorum.

Sözlerimin başında Mart ayında ülkenizde yapılan seçimlerde elde ettiğiniz başarıdan ötürü Sayın Fay sizi ve hükümetinizi tebrik ediyorum. 17 Kasım’da gerçekleşecek Senegal Parlamento seçimi için başarılar diliyorum.



Türkiye, Afrika kıtasının her alanda gelişmesine ve ilerlemesine kardeşlik temelinde katkıda bulunmaya devam etmektedir.

Kıtada 60’ın üzerinde noktaya uçan Türk Hava Yollarımız; TİKA’mız, Maarif Vakfımız ve Yunus Emre Enstitüsü gibi kurumlarımız eliyle kardeş kıtayla daima gönül gönüleyiz.



Kıtayla ilişkilerimizin güçlendirilmesini teminen 2002 yılında 12 adet olan Büyükelçilik sayımız bugün 44’e yükselmiştir.

Afrika Ülkeleriyle Ticari ve Ekonomik İlişkilerin Geliştirilmesi Stratejisi ile daha da artan temaslar, hem kıta ülkeleri ile olan güçlü siyasi ve dostluk bağlarında hem de ekonomi, ticaret ve yatırım ilişkilerinde kendisini göstermektedir.



Afrika ülkeleri ile ticari ilişkilerimiz, sömürgeci bir tutumdan uzak şekilde, karşılıklı anlayış ve kazan-kazan ilkeleri temelinde gelişmektedir.

Senegal Batı Afrika’da sıkı ilişkilerimizin olduğu ve Afrika Kıtasının istikrarına katkıda bulunan ülkelerin başında gelmektedir.

Senagal Cumhurbaşkanı Sayın Diomay Fay ve heyetinin dün Sayın Cumhurbaşkanımız’ı ziyaretleri, ikili ilişkilerimizi daha da ileriye taşıyacak önemli bir merhale olmuştur.



Senegal ile mevcut imkânlardan sonuna kadar yararlanmamız ve yeni mekanizmalar üretmemiz gerektiğine inanıyorum.



Senegal, güçlü demokrasisi, jeopolitik konumu, sağlıklı ekonomik büyümesi ile Afrika kıtasının en istikrarlı ve önde gelen ülkelerinden birisidir.

Ayrıca, gerek Batı Afrika Ülkeleri Ekonomik Topluluğu (ECOWAS) üyeliği gerek Afrika Kıtası Serbest Ticaret Anlaşması’na (AfCFTA) taraf olması ile büyük fırsatlar sunmaktadır.

Öte yandan, Senegal’in 2050 vizyonu, düşük karbon emisyonlu, iklim dirençli ve sürdürülebilir bir ekonomik büyüme modeline odaklanmaktadır.

Türkiye, güçlü ekonomik ve stratejik konumu ile Senegal’in bu uzun vadeli kalkınma hedeflerine ulaşmasında önemli bir ortak olacaktır.

Ülkemizin enerji, altyapı ve tarım alanındaki deneyimi, Senegal’in enerji dönüşümü, kentsel kalkınma ve tarımsal sürdürülebilirlik gibi hedeflerine destek sağlayabilir.

Bu ortaklık, Senegal’e küresel ticarette rekabet gücü kazandırırken, Batı Afrika’da da sürdürülebilir kalkınmanın bir modeli olarak güçlenmesini sağlayacaktır.



Ülkemiz, Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde rekabetçi bir ekonomi inşa ederek, Cumhuriyet'in 100. yılına üretim, istihdam, ihracat ve milli gelirde rekorlar kırarak ulaşmıştır.

Bu dönemde Türkiye yıllık ortalama yüzde 5,4 büyümüştür. 2024 sonu itibariyle milli gelirimizin 1,3 trilyon doları, kişi başı gelirimizin ise 15 bin doları aşmasını öngörüyoruz.

Bu yılsonu itibariyle ihracatımızın 264 milyar dolar olmasını, turizm gelirimizin ise 60 milyar dolara yaklaşmasını hedefliyoruz.

Yabancı yatırımları ülkemize çekmek için birçok reform hayata geçirilmiş, Türkiye'nin iş ve yatırım ortamı daha cazip ve rekabetçi hale gelmiştir.

“Senegal 2050: Ulusal Dönüşüm Programı” ile uyumlu şekilde, tarım ve gıda sanayi, petrol ve doğal gaz üretimi, madencilik, imalat sanayi ve yüksek katma değerli hizmet sektöründeki deneyimlerimizi, teknoloji transferi dahil olmak üzere, Senegal ile paylaşmaya hazır olduğumuzu vurgulamak isterim.



Afrika kıtası ile kurduğumuz köklü ilişkiler ve iş birliği hamleleri, hem Türkiye'nin küresel vizyonunu güçlendirmekte hem de Afrika’nın kalkınma hedeflerine katkı sağlamaktadır.

Bu noktada, Senegal’in hem bölgesel istikrar hem de kıta genelindeki etkisi ile özel bir yere sahip olduğuna inanıyoruz.

Senegal ile ticari ilişkilerimiz ivme kazanarak gelişmekte ve bu büyümenin bir sonucu olarak, 2023 yılı itibarıyla ikili ticaret hacmimiz 454 milyon dolara ulaşmış durumda.

İki ülkenin potansiyeli dikkate alındığında ticaret hacmimizi orta vadede 1 milyar dolar seviyesine ulaştırma hedefine çok kısa bir zamanda ulaşabileceğimize inanıyorum.

Yatırımlara baktığımızda ise Senegal’de çeşitli sektörlerde tahmini piyasa değeri 800 milyon dolara yaklaşan Türk yatırımı mevcuttur.

Önümüzdeki dönemde Türk yatırımcıların Senegal’de daha fazla yer alması hususunda üzerimize düşen bütün sorumluluğu alacağımızı belirtmek isteriz.

Ülkelerimiz arasında karşılıklı yatırımların ve işbirliğinin güçlendirilmesinde Senegal tarafının da desteğini beklemekteyiz.

Türk müteahhitleri Senegal’de birçok başarılı projeye imza atıyorlar.

Türkiye’den inşaat firmaları Senegal’de şimdiye kadar 1,8 milyar dolar değerinde 37 adet proje üstlenmiş durumda.

“Yap-İşlet-Devret” modeliyle tamamlanan Dakar Havalimanı, Dakar Arena, Dakar Expo Merkezi, Hal ve Tır Parkı, Dakar Abdoulaye Wade Stadı Senegal’in altyapısına yapılan en büyük katkılardan birini temsil etmektedir.

Öte yandan, başta doğalgaz kaynaklı termik santraller ile yenilenebilir enerji santralleri olmak üzere enerji sektöründe Türk şirketlerinin rol almaya başlamasından mutluluk duyuyoruz.

Önümüzdeki dönemde de Türk müteahhitlerinin, Senegal'deki altyapı ve üstyapı projelerinde rol alabileceğine inanıyorum.

Türkiye ve Senegal arasındaki ticaret hacmini büyütmek ve karşılıklı yatırımları daha da artırmak için yoğun çalışmalar yürütüyoruz ve bu doğrultuda kararlılıkla ilerlemeye devam edeceğiz.



Bu kapsamda Çifte Vergilendirmenin Önlenmesi Anlaşması, yatırımcıların vergi yükünü hafifleterek ticari faaliyetlere önemli bir destek sunacaktır.

Bu vesileyle, iki ülke arasında imzalanmış ancak halen yürürlüğe girmemiş olan Çifte Vergilendirmenin Önlenmesi (ÇVÖ) Anlaşması onay sürecinin bir an önce tamamlanarak yürürlüğe girmesi yönündeki temennimizi de dile getirmek istiyorum.

Sayın Cumhurbaşkanımız dün Sayın Cumhurbaşkanı Fay ile yaptıkları ortak basın toplantısında ifade ettiler: iki ülke arasında yatırım ve ticaret başta olmak üzere güvenlik, savunma sanayii, terörle mücadele, enerji, tarım, şehircilik, kültür ve yükseköğretim alanlarında önemli işbirliği imkânlarının olduğunu değerlendiriyoruz.

Ankara’da imzalanan ve aralarında “Türkiye Cumhuriyeti ile Senegal Cumhuriyet, arasında Yüksek Düzeyli Stratejik İşbirliği Konseyi kurulmasına ilişkin Mutabakat Protokolü”nün da yer aldığı anlaşmalar ilişkilerimize her alanda ivme katacaktır.



Dost iki ülkenin iş dünyasını buluşturan bu İş Forumunu, iki ülke iş dünyasının birbirini daha da yakından tanıyacağı ve iş bağlantıları kuracağı bir platform olmasından dolayı çok önemsiyoruz.

Amacımız yavaş seyreden küresel ekonomik büyüme karşısında iş insanlarımıza yeni ve güçlü alternatifler bulmak, zayıf ve kırılgan büyüme eğilimlerini herkesin kazanacağı projeler ile aşmaktır.

Türk iş insanlarımızı buradan bir kez daha Senegal’deki yatırım fırsatlarını değerlendirmeye ve Senegalli firmalarla yeni ortaklıklar kurmaya davet ediyorum.

Cumhurbaşkanı Diomay Fay’dan, Senegal’in sunduğu fırsatlardan faydalanmak isteyen Türk firmalarına ve yatırımcılara olan desteğini sürdürmesini istiyoruz.

Aynı şekilde Senegalli firmalara da sesleniyorum; ülkemizdeki ticaret ve ortak yatırım fırsatlarını ve üçüncü ülkelerle yapılabilecek işbirliklerini değerlendirin; bölgemiz kazansın.

Bu düşüncelerle, iş forumunun hayırlı ve bereketli geçmesini diliyor, toplantının organizasyonunda emeği geçen tüm kurumlarımıza teşekkür ediyorum.

Sayın Cumhurbaşkanı Diomay Fay’a kalabalık bir heyetle ülkemize gerçekleştirmiş olduğu bu ziyaretten dolayı şükranlarımı sunuyorum.

Allah’a emanet olun.