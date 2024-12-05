Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz: En düşük emekli maaşıyla ilgili değerlendirme yapılacaktır

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Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz'ın NTV'deki açıklamaları şöyle:

Konum vergisi tamamen gerçek dışı. Esnafla ya da konum bilgisi paylaşan vatandaşla ilgisi olmayan bir düzenleme, temeli olmayan iddia bu. Bu tür haberler oluştuğunda ilgili kurumlardan bilgi alınsın, algı oluşturuluyor.

Suriye'de uzun zamandır istikrarsızlık var, 13 yılı buldu. Suriye'nin toprak bütünlüğünden yana bir ülkeyiz. Şu anki hadise, Suriye'deki rejim ve muhalifler arasında yaşanan çatışma. Biz Suriye'de istikrar ve huzur istiyoruz. Aylardır biliyorsunuz, Cumhurbaşkanımız Suriye rejimine çağrılar yapıyor. İki tane bizi doğrudan ilgilendiren mesele var, birincisi terör tehdidi. Terör yapıları olduğunu biliyoruz, Türkiye'nin buna izin vermesi mümkün değil. Göç meselesi Türkiye'ye dönük 13 yıllık süreçte yaşadıklarımız ortada. Türkiye bu hassasiyetler içinde Suriye'nin toprak bütünlüğünden yana tavır ortaya koyuyor.

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Tel Rıfat önemli bir coğrafya. Burada terör örgütünün yapılanması söz konusuydu. Terör yapılanmalarından temizlenme sürecinde Tel Rıfat. İnsanların huzur içinde yaşamaları bakımından, Türkiye'ye yönelik saldırıların risklerin düşmesi bakımından önemli. Tel Rıfat'taki gelişmeleri memnuniyetle karşılıyoruz. TUSAŞ'a saldırıyı yapanların Suriye'den geldiklerini biliyoruz.

Türkiye yakından takip ediyor Suriye'yi. Göç meselesinde, bu hadiseler gerçekleşmeden önce geri dönüş süreci başlamıştı. Aylık 10 binin üzerinde geri dönüşler söz konusuydu 700 bini aşmıştı. Türkiye'de 2.9 milyon Suriyeli var. Bunun da yüzde 42'si Halep bölgesinden. Suriyeli kardeşlerimizin büyük kısmı Halepli.

"ÜLKEMİZ TERÖRDEN ÇOK ÇEKTİ"

Sayın Bahçeli çok önemli siyaset ve devlet adamı. Bölgemizde yaşanan gelişmeleri analiz ederek ülkemizin geleceği açısından tutum geliştiriyor. Bu rastgele bir hadise değil. Bölgemiz üzerinde emperyalist tehditlerin geliştiğini görüyoruz. İsrail'in bölgede oluşturduğu tehditleri, gerilimleri görüyoruz. Bahçeli bu ortam içinde şöyle bir tutum sergiliyor, önce ülkem, milletim, sonra partim ve ben der. Detaylara takılmadan büyük resmi görmek istiyorum. Terörsüz Türkiye. Bu kesinlikle terörle mücadele anlamında farklı yorumlanmamalıdır. Ülkemiz terörden çok çekti.

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Demokrasi ve terör aynı anda gelebilecek kavramlar değil. Kayyumlarla ilgili yapılan geçici tedbirdir. Terörün gölgesi demokrasiden çekildiği zaman böyle bir tartışmanın zemini kalmayacaktır.

AK Parti'nin rotasını millet çizer. Milletin talep ve beklentileri bizim esas aldığımız unsurlardır. Kongre süreçlerinde de istikrar içinde değişimi sağlayacak AK Parti. Yeni bir dönemin başlangıcını büyük kongrede göreceğiz diyorum. Değişim sürenin ihtiyaç olan her alanı kapsayacaktır diye düşünüyorum.

"DEZENFLASYON SÜRECİ DEVAM EDECEKTİR"

Geçen Haziran'dan itibaren dezenflasyon süreci başladı. Haziran'dan bu yana 28.4 puan enflasyon düştü. Hizmet enflasyonun katılığın en fazla olduğu enflasyondur. Kasım ayında işlenmemiş gıdada sebze meyvede beklenmeyen hareketlenme oldu. Çekirdek enflasyon baktığımızda doğru bir yolda ilerlediğimizi görüyoruz. Hedefler tutmayabilir ama önemli olan istikamettir. Gittiğimiz yol bellidir. Dezenflasyon süreci devam edecektir. Türkiye enflasyonda yeniden tek haneli rakamlara ulaşacaktır.

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"TÜRKİYE 9 AYDA YÜZDE 3,2 BÜYÜDÜ"

Üçüncü çeyrek verileri geldi. 2.1 büyüme sağlandı, 17 çeyrektir kesintisiz büyüme devam ediyor. İkinci çeyrekte biraz beklentilerin altında oldu. Dördüncü çeyrekte bir miktar daha toparlanma görüyoruz. Yıl geneli son çeyrek çıktıktan sonra ortaya çıkacak. 9 ayda yüzde 3,2 büyümüş Türkiye. Türkiye büyümesini devam ettiren bir ülke.

ASGARİ ÜCRET KONUSU

Kamu, işçi ve işveren mekanizması var. Öteden beri mekanizma söz konusu ve çalışması söz konusu. 10 Aralık'ta ilk toplantı yapılacak ve Aralık sonuna kadar neticelenecek. Asgari ücretten fazla ücret verenlerin elini kimse tutmuyor. Dolayısıyla burada önemli olan bunun altında olmaz çizgisidir. İşletmeler kendi müzakereleri doğrultusunda kamuyu etkileyen bir şey değil. Kamuda asgari ücret yok. 2023'te yüzde 100'den fazla artış yaptık, 2024'te yüzde 50'ye yakın artış yapıldı. Tarihi bir kararla asgari ücreti vergi dışı tuttuk. Asgari ücreti vergi dışı tuttuğumuz için vergi harcaması 677 milyar TL, gelecek yıl 800 milyar liradan bahsediyoruz. Kişi başına 35 bin 505 TL.

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"EN DÜŞÜK EMEKLİ MAAŞIYLA İLGİLİ DEĞERLENDİRME YAPILACAKTIR"

2018 yılında kanuni düzenlemeyle asgari emekli ücreti belirlendi. Bu uygulamayı AK Parti getirdi. Şu anda 12 bin 500 lira seviyesinde. En temel kuralımız enflasyona ezdirmeme kuralı. O kurallar mutlaka çalışacaktır. 12 bin 500 lirayla ilgili mutlaka değerlendirme yapılacaktır.

YENİDEN DEĞERLEME ORANI DEĞİŞECEK Mİ?

(Yeniden değerleme oranı) Kamunun gelir ihtiyacı var, birçok hizmet yapılıyor. Dezenflasyon politikasına mali politikayla destek konusu var. Değerlendirme yapılıp belli kararlar alınacaktır.