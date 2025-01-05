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Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz: Programımızın ana çerçevesi içinde gerekli tedbirleri almaya devam edeceğiz

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#Cumhurbaşkanı Yardımcısı#Cevdet Yılmaz#Ekonomi
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz: Programımızın ana çerçevesi içinde gerekli tedbirleri almaya devam edeceğiz
Oluşturulma Tarihi: Ocak 05, 2025 16:08

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, 2025'te dünya ekonomisinde beklenen olumlu gelişmelerin, Türkiye'nin ihracat potansiyelini yükselteceğini, ithalat üzerinde emtia kaynaklı ilave baskı oluşturmayacağını, dış finansman maliyetini düşürücü yönde etkide bulunacağını bildirdi.

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Yılmaz, sosyal medya hesabından, 2025'te uluslararası kuruluşların tahminlerinden hareketle dünya ekonomisinde gerçekleşmesini bekledikleri olumlu gelişmeler hakkında değerlendirmelerde bulundu.

Ticaret ortaklarında büyüme hızının nispi olarak artmasının, 2024'te yüzde 2 olan oranın 2025'te yüzde 2,4'e yükselmesinin, emtia fiyatlarının ılımlı seyretmesinin, ABD ve Avrupa Birliği (AB) başta olmak üzere gelişmiş ekonomilerde faiz indirim döngüsünün devam etmesinin beklendiğini belirten Yılmaz, "Bu gelişmeler, ihracat potansiyelimizi yükseltecek, ithalatımız üzerinde emtia kaynaklı ilave baskı oluşturmayacak, dış finansman maliyetini düşürücü yönde etkide bulunacaktır." ifadelerine yer verdi.

Yılmaz, ABD ile Çin arasında yaşanabilecek ticaret savaşları ve jeopolitik gelişmelerin ise başlıca belirsizlik unsurları olarak öne çıktığına işaret ederek, şunları kaydetti:

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"Politikalarımızı hayata geçirirken bölgemizde ve dünyada yaşanacak ekonomik ve jeopolitik değişimleri yakından takip ederek, programımızın ana çerçevesi içinde gerekli tedbirleri almaya devam edeceğiz."

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#Cumhurbaşkanı Yardımcısı#Cevdet Yılmaz#Ekonomi

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