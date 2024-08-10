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Çukurova Havalimanı Erdoğan'ın katılımıyla bugün açılıyor

10.08.2024 - 12:43 | Son Güncelleme :
Çukurova Havalimanı Erdoğan'ın katılımıyla bugün açılıyor | Genel Haberler

Türkiye'nin 58'inci havalimanı olan Çukurova Havalimanı bugün Cuhurbaşkanı Erdoğan'ın katılımıyla hizmete açılıyor. 8 milyon yolcu kapasitesine sahip olan havalimanı Türkiye'nin ikinci büyük kargo merkezi olacak.

 Adana ve Mersin illeri ve civar bölge için inşa edilen Çukurova Havalimanı için geri sayım başladı. Havalimanı bugün Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımı ile hizmete açılacak. Çukuroba Havalimanı Türkiye'nin 58.'inci havalimanı olacak. 

25 YIL İÇİN 300 MİLYON EURO'YA YAKIN KİRA GELİRİ 

Çukurova Havalimanı, yaklaşık 244,5 milyon euro yatırım bedeliyle yap-işlet-devret modeliyle inşa edildi. Havalimanının 25 yıl içerisinde 297 milyon 100 bin euro kira geliri sağlaması bekleniyor.

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8 MİLYON YOLCU KAPASİTESİ 

8 milyon yolcu kapasitesine sahip olan havalimanı, Adana ve Mersin başta olmak üzere Çukurova bölgesine hizmet edecek. 800 hektarlık alan üzerine kurulan ve 3 bin 500 metre uzunluğundaki CAT-II standartlarında piste sahip olan havalimanı, Türkiye'nin en önemli havacılık yatırımlarından biri olarak değerlendiriliyor.

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KARGO MERKEZİ OLACAK 

110 bin metrekare kapalı alana sahip terminal binası inşa edilen havalimanında, 40 uçak kapasiteli 217 bin metrekarelik apron, 62 bin metrekarelik kargo apronu ve 56 bin metrekarelik genel havacılık apronu bulunuyor. Havalimanının doğrudan ve dolaylı olarak 3 bin kişiye istihdam sağlaması, Mersin ve Adana başta olmak üzere çevre illere ekonomi, ticaret ve turizm açısından büyük fayda getirmesi öngörülüyor. Havalimanı, bölgenin turizmine ve ticaretine önemli katkılar sağlayacak. Türkiye'nin kargoda ikinci büyük merkezi olması hedefleniyor. Kargo trafiğinin artmasıyla, ticaret hacminin iki katına çıkması bekleniyor.

 


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