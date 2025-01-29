Çip devi ASML beklentilerin üzerinde sipariş aldı

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Avrupa'nın en değerli 5. şirketi konumunda olan ASML, 2024'ün son çeyreği ile tamamına ilişkin bilançosunu yayımladı.

Buna göre, şirketin geliri geçen yılın dördüncü çeyreğinde 2023'ün aynı dönemine kıyasla yüzde 24 artışla 9,26 milyar avroya yükseldi. Bu rakam hem şirketin hem de analistlerin beklentilerini aştı.

Yapay zeka, çip endüstrisi için büyümenin itici gücü olmaya devam ederken, ASML daha önce, geçen yılın son çeyreğinde gelirlerinin 8,8-9,2 milyar avro arasında olacağını öngörmüştü.

Şirketin brüt kar marjı ise söz konusu dönemde bir önceki çeyreğe göre 0,9 puan artarak yüzde 51,7'ye yükseldi.

Şirketin bir önceki yılın dördüncü çeyreğinde 2,077 milyar avro olan net karı da 2024'ün son çeyreğinde 2,69 milyar avroya ulaştı. Piyasa beklentisi şirketin 2,63 milyar avro net kar açıklaması yönündeydi.

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SİPARİŞ ALIMI BEKLENTİLERİN ÇOK ÜZERİNDE

Son çeyrekte ASML'nin sipariş alımının güçlü şekilde gelişmesi dikkati çekti. Son çeyrekte yaklaşık 7,1 milyar avroluk yeni iş alındı. Analistler 3,99 milyar avroluk sipariş alımı bekliyorlardı.

Yapay zeka uygulamaları için de önemli olan son teknoloji bilgisayar çiplerinin üretimine yönelik litografi sistemlerinde hakim konumda bulunan ASML, 2025'in ilk çeyreğinde satışların 7,5-8 milyar avro arasında olacağını öngörüyor. Şirketin brüt kar marjının yüzde 52 ila 53'e yükselmesi bekleniyor.

Satışların bu yılın tamamında ise 30-35 milyar avro arasında olacağı tahmin ediliyor.

2024 GELİRLERİ 28,26 MİLYAR AVROYA YÜKSELDİ

Şirketin 2024 genelinde elde ettiği gelir de 2023'e kıyasla yüzde 2,56 artışla 28,26 milyar avroya yükseldi. ASML, 2023'te 27,55 milyar avro gelir elde etmişti.

Elektronik cihazların beyni olarak tanımlanan çipler, teknolojik ürünlerin en kritik unsurları arasında yer alıyor. Son teknoloji silahlar ve yapay zeka cihazlarında da bulunan çipleri üretmek için kullanılan fotolitografi sistemlerinin geliştirilmesi ve üretiminde uzmanlaşmış olan ASML, özellikle çip üretim ekipmanları imalatında dünyanın önde gelen firmalarından biri olarak görülüyor.

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Öte yandan ABD'nin ulusal güvenlik için kritik gördüğü çip teknolojileri, ASML'nin Pekin ile Washington arasındaki teknoloji savaşının ortasında kalmasına neden oldu. Şirket, ABD ve Hollanda hükümetlerinin ihracat kısıtlamaları nedeniyle Çin'de zor bir iş ortamıyla karşı karşıya bulunuyor.