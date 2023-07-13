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Çin'in yeşil ürün ihracatı ilk yarıda yüzde 61,6 arttı

13.07.2023 - 11:28 | Son Güncelleme :
Çin'in yeşil ürün ihracatı ilk yarıda yüzde 61,6 arttı | Genel Haberler

Çin'in üç büyük teknoloji yoğun yeşil ürününün (güneş pilleri, lityum iyon bataryalar ve elektrikli araçlar) toplam ihracat değeri, 2023'ün ilk yarısında yıllık yüzde 61,6 arttı.

 Gümrük verilerine göre, Çin'in üç büyük teknoloji yoğun yeşil ürününün (güneş pilleri, lityum iyon bataryalar ve elektrikli araçlar) toplam ihracat değeri, 2023'ün ilk yarısında yıllık yüzde 61,6 arttı.

 Gümrük Genel İdaresi'ne göre, ikisi birlikte aynı dönemde toplam ihracat artışına yüzde 1,8 puan katkıda bulundu.

 Verilere göre, ülkenin toplam mal ithalatı ve ihracatı yılın ilk yarısında yıllık yüzde 2.1 artışla 20.1 trilyon yuan'a (yaklaşık 2.8 trilyon ABD doları) ulaştı.


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