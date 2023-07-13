IMF'ten Pakistan'a 3 milyar dolar | Ekonomi Haberleri

ABD merkezli Uluslararası Para Fonu (IMF) Yönetim Kurulu, daha önce Pakistan ile üzerinde anlaşmaya varılan ve 3 milyar dolarlık mali yardım içeren ekonomik programı onayladı.

IMF Yönetim Kurulu, dün Pakistana 3 milyar dolarlık mali yardım içeren 9 aylık Stand-By Anlaşmasını kabul etti. Pakistan’ın ekonomik bir reform programına gireceği anlaşmaya göre 1.2 milyar doları peşin ve geri kalan miktarı ise 9 aylık sürede ödeneceği belirtilip Pakistan’ın ekonomik reform programı, Pakistan halkına yardım etmek için sosyal ve kalkınma harcamaları için alan yaratırken, ekonomiyi istikrara kavuşturmak ve şoklara karşı korunmak için acil çabaları desteklemeyi amaçlıyor denildi.



DAHA FAZLA MALİ DİSİPLİN GEREKTİRECEK



IMF, kararlı politika uygulamasının Pakistan ve programın başarısı için kritik öneme sahip olacağının altını çizerek Bu, daha fazla mali disiplin, dış baskıları absorbe etmek için piyasa tarafından belirlenen bir döviz kuru ve enerji sektörü, iklim direnci ve iş ortamı ile ilgili reformlarda daha fazla ilerleme gerektirecektir ifadelerini kullandı.



IMF, anlaşmanın Pakistan için zorlu bir ekonomik dönemeçte geldiğini belirterek Zor bir dış ortam, yıkıcı seller ve politikadaki yanlış adımlar, Mali Yıl 23’te büyük mali ve dış açıklara, yükselen enflasyona ve aşınmış rezerv tamponlarına yol açtı açıklamasını yaptı.

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