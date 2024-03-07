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Çin ihracatı beklentilerin üzerinde arttı

07.03.2024 - 10:21 | Son Güncelleme :
Çin ihracatı beklentilerin üzerinde arttı | Genel Haberler

Çin'in yılın ilk iki ayında yaptığı ihracat, bir önceki yıla göre yüzde 7,1 arttı.

Hurriyet.com.tr / Ekonomi Servisi 

Çin'in yılın ilk iki ayındaki ihracat ve ithalat rakamları açıklandı. Ocak-Şubat döneminde ihracat, bir önceki yıla göre yüzde 7,1 arttı. İthalat, ise aynı dönemde yüzde 3,5 arttı. AP'nin haberine göre her iki rakam da beklentileri aşto. Çin'in bu dönemde 125,16 milyar dolarlık dış ticaret fazlası verdiği açıklandı

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Çin genellikle ticaret verilerini aylık olarak yayınlanıyor. Ancak birçok işletme ve fabrikanın kapalı olduğu bir haftalık "Ay Yeni Yılı" tatillerinden kaynaklanan aksaklıkları önlemek için yılın ilk iki ayına ait veriler birleştirildi.

Dünyanın en büyük ikinci ekonomisi, küresel çapta zayıflayan talebin yanı sıra ekonomiyi olumsuz yönde etkileyen yurt içi emlak kriziyle boğuştuğu için pandemiden sonra toparlanma mücadelesi verdi. Çin ihracatına olan talep de, ABD Merkez Bankası ile Avrupa ve Asya'daki merkez bankalarının, faiz hamleleri sonrası zayıflamış durumda. 

Resmi satın alma endeksine göre, Çin'deki imalat faaliyetleri de art arda beş ay boyunca daraldı. PMI geçen yılın büyük bölümünde düştü. Uzmanlar açıklanan bu dış ticaret verilerini Pekin'in ekonomik toparlanmayı hızlandırmaya çalışmasıyla talebin iyileşebileceğinin bir göstergesi olarak değerlendirdi. 

Çin Başbakanı Li Qiang, bu hafta Ulusal Halk Kongresi'nin yıllık toplantısında Çin'in bu yıl ekonomik büyüme için yüzde 5 civarında bir hedef belirlediğini açıkladı. 


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