Piyasalar için kritik gün Cuma! Fitch not kararını açıklayacak... | Ekonomi Haberleri

Kredi derecelendirme kuruluşu Fitch, Cuma günü Türkiye'ye yönelik not ya da görünüm değerlendirmesinde bulunacak. Mevcutta Fitch Türkiye'nin notunu B, görünümünü ise durağan durumda.

Türkiye ekonomisindeki güven unsuru her geçen gün artıyor. Uluslararası kuruluşlar Türkiye'yi radarına aldı. Milyarlarca dolarlık yatırımı çekmek için ülkelerle mutabakat imzalayan hükümetle birlikte ekonomide istikrarlı yükseliş sürüyor.

Tek haneli enflasyon hedefiyle yoluna devam eden Türkiye ekonomisinde düşen cari işlemler, dış ticaret açığı, rekor üstüne rekor kıran ihracat, yükselen istihdam ve güçlü büyüme uluslararası kuruluşların dikkatinden kaçmıyor.

Haberin Devamı

Kredi derecelendirme kuruluşu Fitch, Cuma günü Türkiye'ye ilişkin not ve görünümünü açıklayacak. Fitch'in şu anda Türkiye'ye verdiği not B, görünüm ise durağan.

FITCH, NOT VE GÖRÜNÜMDE AKSİYON ALIRSA NE OLUR?

Fitch'in not görünümü üzerinde değişiklik yapıp pozitife revize edeceği beklentisi hakim olsa da not tarafında da artış olabilir. Not tarafında yaşanacak artış Türkiye'nin CDS'lerini düşürüp, piyasalarda yükselişlere neden olabilir. Böylece Türkiye'nin yurt dışından borçlanma maliyetleri de CDS'lerin gerilemesiyle birlikte düşüş yaşayabilir. Notun yükselmesi halinde Borsa İstanbul tarafında da güçlenme görülebilir.

NOT AÇIKLAMAYABİLİR

Fitch, not takviminde olmasına rağmen not açıklamayı es geçebilir. Bu durumda not ve görünüm aynen devam etmiş oluyor.

TÜRKİYE'NİN NOTU NE?

Kredi derecelendirme kurulu S&P Global, Aralık 2023'te Türkiye'nin notunu B, görünümünü ise pozitif olarak belirlemişti.

Moody's ise kredi notunu B3, not görünümünü pozitife yükseltmişti.

Etiketler