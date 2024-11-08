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Çay yerine ilaç, kaşar yerine bakın ne yedirmişler... İşte gıdadaki yeni sahtekarlıklar

Güncelleme Tarihi:

#Kaşar #Tarım Ve Orman Bakanlığı#Sahtekarlık
Çay yerine ilaç, kaşar yerine bakın ne yedirmişler... İşte gıdadaki yeni sahtekarlıklar
Oluşturulma Tarihi: Kasım 08, 2024 15:31

Kişilerin hayatını ve sağlığını tehlikeye düşürecek şekilde bozulmuş ve değiştirilmişler listesindeki ürün sayısı 132'ye, taklit-tağşiş yapıldığı kesinleşmişler listesindeki ürün sayısı 737'ye çıktı.

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Tarım ve Orman Bakanlığı, taklit-tağşiş yapılan ve sağlığı tehlikeye düşürebilecek gıdalar listesini güncellemeye devam ediyor.

Bakanlık, "guvenilirgida.tarimorman.gov.tr" adresindeki bilgilere ekleme yaptı.

Buna göre, "kişilerin hayatını ve sağlığını tehlikeye düşürecek şekilde bozulmuş ve değiştirilmiş ürün" sayısı 132'ye, taklit-tağşiş yapıldığı kesinleşmiş ürün sayısı 737'ye yükseldi.

Bitkisel yağın bulunmaması gereken ürünlerde bitkisel yağ yer alması ile bazı ürünlere kanatlı eti, sakatat ve domuz eti karıştırılması gibi birçok uygunsuzluk listede yer aldı.

Listeye eklenen ürünlerde, tereyağı, kaymak ve tost peynirinde yağ oranının düşük olması, yoğurtta jelatin görülmesi, zeytinyağına tohum yağları karıştırılması, bazı ürünlerde ilaç etken maddesi tespiti, kıyma ve köftede tek tırnaklı tespiti gibi çeşitli uygunsuzluklar belirlendi.

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Çay yerine ilaç, kaşar yerine bakın ne yedirmişler... İşte gıdadaki yeni sahtekarlıklar

Çay yerine ilaç, kaşar yerine bakın ne yedirmişler... İşte gıdadaki yeni sahtekarlıklar

 

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#Kaşar#Tarım Ve Orman Bakanlığı#Sahtekarlık

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