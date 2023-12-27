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Çalışan emeklilerin ikramiyeleri ne zaman hesaplara geçecek?

27.12.2023 - 07:07 | Son Güncelleme :
Çalışan emeklilerin ikramiyeleri ne zaman hesaplara geçecek? | Genel Haberler

TBMM Genel Kurulu'nda çalışan emeklilere 5 bin lira ikramiye ödemesine ilişkin yasa onaylandı. Bundan sonraki süreçte SGK takvim hazırlamaya başladı.

Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulu’nda çalışan emeklilere 5 bin TL verilmesini öngören Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi, görüşmeleri düzenlendi. Çalışan emeklilere 5 bin TL verilmesini öngören madde kabul edildi.

Yasalaşmanın ardından Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Sosyal Güvenlik Kurumu'na talimat verdi ve ödemeler için takvim hazırlanmaya başladı.

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SGK'daki yoğun çalışmalar emeklilerin 5 bin liralık ikramiyeyi alması için devam ediyor.

SGK'nın takvimi açıklamasının akabinde belirlenen tarihlerde çalışan emekliler hesaplarında ikramiyelerini görebilecek.

4 MİLYON 689 BİN EMEKLİ YARARLANACAK

İkramiye kapsamında çalışmayan emeklilerin paraları hesaplarına geçerken çalışan emeklilerin paraları da önümüzdeki günlerde banka hesaplarına yatacak. Bu durumdan başta çiftçi, SSK'lı, Bağkurlu esnaf olmak üzere 4 milyon 689 bin emekli yararlanacak.


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