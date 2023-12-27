Çalışan emeklilerin ikramiyeleri ne zaman hesaplara geçecek? | Genel Haberler

TBMM Genel Kurulu'nda çalışan emeklilere 5 bin lira ikramiye ödemesine ilişkin yasa onaylandı. Bundan sonraki süreçte SGK takvim hazırlamaya başladı.

Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulu’nda çalışan emeklilere 5 bin TL verilmesini öngören Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi, görüşmeleri düzenlendi. Çalışan emeklilere 5 bin TL verilmesini öngören madde kabul edildi.

Yasalaşmanın ardından Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Sosyal Güvenlik Kurumu'na talimat verdi ve ödemeler için takvim hazırlanmaya başladı.

Haberin Devamı

SGK'daki yoğun çalışmalar emeklilerin 5 bin liralık ikramiyeyi alması için devam ediyor.

SGK'nın takvimi açıklamasının akabinde belirlenen tarihlerde çalışan emekliler hesaplarında ikramiyelerini görebilecek.

4 MİLYON 689 BİN EMEKLİ YARARLANACAK

İkramiye kapsamında çalışmayan emeklilerin paraları hesaplarına geçerken çalışan emeklilerin paraları da önümüzdeki günlerde banka hesaplarına yatacak. Bu durumdan başta çiftçi, SSK'lı, Bağkurlu esnaf olmak üzere 4 milyon 689 bin emekli yararlanacak.

Etiketler