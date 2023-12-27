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Altında sabaha karşı rekor kırıldı

27.12.2023 - 07:25 | Son Güncelleme :
Altında sabaha karşı rekor kırıldı | Altın Haberleri

Değerli maden altın hızlı yükselişini sürdürüyor. Rekor üstüne rekor kıran gram altın Kapalıçarşı'da saat 04:41'de 2026 lirayla tarihi yüksek seviyesine ulaştı.

Altına olan talep hızla devam ediyor. Senenin son günlerinde rekor üstüne rekor kıran gram altın 2026 liraya kadar yükseldi. Döviz kurlarındaki volatilite, ABD Merkez Bankası Fed'in faiz indirimi yapacağına dair beklentiler altın fiyatları üzerinde olumlu etki yaratıyor.

FED FAİZ İNDİRİMİ YAPABİLİR

2024'ün ilk yarısından sonra Fed'in faiz indirimine başlayacağı beklentisi hakimken altın bu durumu erken fiyatlamaya başladı.

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ONS ALTIN YÜKSELİŞTE

Ons altın güne 2068 dolardan başladı. Gün içinde en düşük 2064 dolar, en yüksek de 2069 dolar seviyesini gördü. Ons altının tarihi zirvesi 2148 dolardı.

ULUSLARARASI PİYASALARDA REKOR

Uluslararası piyasalarda altın komisyonsuz olarak 1950 lirayla tarihi yüksek seviyesine çıktı.

FİZİKİ ALTIN REKOR SEVİYEDE

Kapalıçarşı'da fiziki gram altın saat 04:41 itibarıyla 2026 liraya kadar çıktı ve tarihi yüksek seviyesini görmüş oldu. Şu sıralar Kapalıçarşı'da gram altın 2003 liradan alış, 2021 liradan satış olarak işlem görüyor.

BANKADA 1995 LİRA

Bankalarda alış 1932 lira, satış 1995 lira seviyelerinde oluşuyor.


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