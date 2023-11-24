Çalışan emeklilere ikramiye talimatı | Genel Haberler

AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler "Çalışan emeklilere de verilmesi için Cumhurbaşkanımız, Bakanlara ayrıntılı çalışma talimatı verdi" dedi.

Çalışmayan emeklilere geçtiğimiz günlerde ödenen 5 bin liralık tek seferlik ikramiyenin çalışan emeklilere ödenmesi için çalışmalar başladı. AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler "Çalışan emeklilere de verilmesi için Cumhurbaşkanımız, Bakanlara ayrıntılı çalışma talimatı verdi" dedi.

Çalışma, Hazine ve Maliye Bakanlığı ile Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı arasında gerçekleştirilecek.

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Yapılacak çalışma sonrasında ikramiyenin kapsamı kamuoyuna duyurulacak.

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