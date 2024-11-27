BYD indirim talep etti! Araç fiyatları daha da düşebilir

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Elektrikli otomobil üreticisi BYD, tedarikçilerinden önümüzdeki yıl fiyat indirimlerini kabul etmelerini istedi. Böylece Çinli elektrikli araç üreticisinin dünyanın en büyük otomobil pazarındaki acımasız fiyat savaşının şiddetlenmesine hazırlandığının bir sinyalini verdi.



Çarşamba günü sosyal medyada dolaşan ve Shenzhen merkezli otomobil devinden geldiği iddia edilen bir e-postanın ekran görüntüsü, adı açıklanmayan bir tedarikçiden Ocak ayından itibaren yüzde 10 fiyat indirimi talep ediyor.

DİREKTÖR DOĞRULADI



BYD'nin halkla ilişkiler ve marka direktörü Li Yunfei, Çarşamba günü Weibo'da yayınlanan e-postaya cevaben "Tedarikçilerle yıllık pazarlık otomotiv sektöründe yaygın bir uygulamadır. Tedarikçilere fiyat düşürme hedefleri sunuyoruz. Bunlar zorunlu gereklilikler değil. Pazarlık yapabiliriz" dedi.

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KÜÇÜK OYUNCULAR UÇURUMUN KENARINDA

E-posta, BYD'nin önümüzdeki yıl daha fazla indirim yapmak için kendini konumlandırdığını gösteriyor. Çin'in otomobil pazarında en az iki yıldır devam eden fiyat savaşı, bir konsolidasyon dalgasına yol açtı ve küçük oyuncuları uçurumun kenarına itti.



DÜNYA DEVLERİ ÇİNLİLERDEN UZMANLIK İSTİYOR



Volkswagen AG ve Stellantis NV gibi Batılı otomobil üreticileri, Xpeng Inc. ve Zhejiang Leapmotor Technology Co. gibi Çinli markalarla bir araya gelerek elektrikli araç uzmanlıklarından yararlanmaya çalışırken, premium elektrikli araç markası HiPhi ve Şangay merkezli WM Motor iflas işlemleriyle uğraşıyor.



BYD YARA ALMADAN YOLUNA DEVAM EDİYOR

BYD şimdiye kadar bu kargaşadan güçlenerek olmasa da büyük ölçüde yara almadan çıktı. Bu yılın başlarında sektör genelinde yeni bir fiyat indirimi turuna öncülük ederek başarılı bir şekilde pazar payı kazandı ve daha zayıf rakiplerini sıkıştırdı.

TESLA'YI GERİDE BIRAKTI



Rekor düzeyde gelir ve kazanç sağlamaya devam ediyor. En son çeyrekte geliri ilk kez Tesla Inc.'in gelirini geride bıraktı ve brüt kar marjı son bir yılın en yüksek seviyesi olan yüzde 21,9'a yükseldi.



Çin'in en çok satan otomobil markası haline gelen elektrikli araç üreticisi, Ekim ayındaki yarım milyonluk rekor satış da dahil olmak üzere bu yıl yaklaşık 3,2 milyon plug-in hibrid ve elektrikli araç sattı. Yıl sonuna kadar en az 4 milyon adet satma yolunda ilerliyor.