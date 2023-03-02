Bundesbank zarar etti | Genel Haberler

Alman Merkez Bankası (Bundesbank), artan faiz oranlarının tahvil varlıklarının değerini düşürmesi nedeniyle 2022’de 172 milyon Euro’luk zarar açıkladı.

Bankanın yıllık raporunda 1979’dan bu yana ilk kez zarar yer aldı. Bundesbank Başkanı Joachim Nagel, Frankfurt’ta düzenlediği basın toplantısında, bankanın 2022’e ilişkin raporunu açıklarken, “Geçen yılki 172 milyon Euro’luk zararın risk karşılıklarından telafi edildiğini, faiz oranlarının artmaya devam etmesi ve alışılmışın dışında yüksek enflasyonun bilançodaki tahvillerin değerini düşürmesi nedeniyle zararın gelecek yıllarda daha da artacağının öngörüldüğünü” belirtti.

Nagel, 43 yıl sonra gelen zararın son birkaç yıldır uygulanan olağanüstü derecede genişletici para politikasının sonucu olduğunu söyledi. Joachim Nagel, “Bundan sonra sıkı bir para politikası gerekiyor. Bununla bununla başa çıkabileceğimizi düşünüyoruz” ifadelerini kullandı.

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