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Bu mahallede oturmak için milyarder olmak bile yetmiyor! Son sakini Jeff Bezos oldu...

05.01.2024 - 10:59 | Son Güncelleme :
Bu mahallede oturmak için milyarder olmak bile yetmiyor! Son sakini Jeff Bezos oldu... | Genel Haberler

Jeff Bezos'un Miami'deki Indian Creek'e taşınması sonrası mahalle milyarder sakinleri ile gündeme geldi. Ivanka Trump, Carl Ichan, Tom Brady gibi komşuları olan Bezos burada 147 milyon dolarlık iki ev aldı.

Hurriyet.com.tr / Ekonomi Servisi 

ABD'nin Miami kentinde bulunan Indian Creek mahallesi, e-ticaret devi Amazon'un kurucusu Jeff Bezos'un buraya taşınmasıyla yeniden gündeme geldi. 169 milyar dolarlık servetiyle dünyanın en zengin ikinci insanı konumunda bulunan Bezos, 2023'ün Kasım ayında Miami'ye taşınacağını duyurmuştu. Hatta Bezos, o günden beri Miami'de sıkça görüntülenmekte. Bezos burada 147 milyon dolara iki adet ev aldı. ABD'li iş insanının bu evlerin yerine devasa bir malikane inşa etmesi bekleniyor. 

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MİLYARDERLERİN GÖZDESİ 

Semtte Bezos gibi sanat, iş, spor ve politika dünyasının önde gelen isimleri ikamet ediyor. 45'inci ABD Başkanı Donald Trump'ın kızı Ivanka Trump ve eşi Jared Kushner, mahallenin en önemli sakinleri arasında yer alıyor. Bunun yanında 5.7 milyar dolarlık servete sahip iş insanı Carl Ichan ve 2 milyar dolar servete sahip Eddie Lampert da Bezos'un komşuları arasında. Adanın sakinlerinden biri de ünlü ABD Futbolu (NFL) oyuncusu ve Brezilyalı süper model Giselle Bündchen'in eski eşi Tom Brady. Bu isimlerin yanında Fransız DJ David Guetta, ünlü İspanyol şarkıcı Julio Iglesias da burada evleri bulunuyor. Süper model Adriana Lima da adanın bir dönem sakinleri arasındaydı. 

GİRİŞ YASAK 

Mahalle aslında Miami'nin merkezindeki Biscayne Körfezi'ndeki bir ada üzerine kurulu. Ulaşım, hemen karşısında bulunan Surfside semtine giden tek köprü üzerinden sağlanıyor. Köprü üzerinde Indian Creek'in logosunun bulunduğu bir kapı ve güvenlik bulunuyor. Mahalleye Indian Creek üzerinde yaşayan 84 kişiden başka kimse giremiyor. Miami'de çalışan mimar Kobi Karp, adanın bu mahremiyet özelliği yüzünden çekici hale geldiğini ifade ediyor. 

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Semtin kendi belediyesi ve polis karakolu da bulunuyor. Ancak belediye binası ve polis karakolu adanın karşısındaki Surfside'da, hemen köprünün girişinde yer alıyor. Indian Creek'in düşük nüfusuna karşın hemen yanındaki Bay Harbor adasında ise 6 bin 400 kişi yaşıyor. Adanın ortasında bir de lüks bir golf sahası bulunuyor. Semtin alt yapısı da geçtiğimiz yıllarda inşa edildi. Emlakçılar ise pandemi döneminden sonra milyarderler arasında adaya olan ilgini daha da arttığı görüşünde. 


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