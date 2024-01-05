Borsa güne yükselişle başladı | Borsa İstanbul Haberleri

Borsa güne yükselişle başladı
BİST 100 endeksi güne 7570 puandan başladı.
Borsa İstanbul 100 endeksi güne yüzde 0,2 artışla 7570 puandan başladı.
Dolar 29,8375 Tl, euro ise 32,6447 TL seviyesinde işlem görüyor. Gram altın 1959 TL'den alıcı buluyor.
Etiketler
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- Şirketler Borsa İstanbul'un sunduğu olanakları kullanarak nasıl fon temin edebilir?
- Pay halka arzı ile borçlanma aracı ihracı arasındaki temel fark nedir?
- Halka açılan şirketler kâr payı dağıtmak zoruda mı?
- Kamuya aydınlatmada şirketler ticari sırlarını koruyabilir mi?
- Halka açılma sonrasında şirket kontrolünün kaybı söz konusu olur mu?
- Şirketlerin kendi isteği ile Borsa kotundan/kaydından çıkması mümkün mü?
- Halka arzda hangi yöntem daha çok uygulanıyor, ortak satışı mı, sermaye artırımı mı?
- Halka arzda tahsisler nasıl yapılıyor?
- Halka Arz Maliyetleri ne kadardır?