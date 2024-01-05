Borsa güne yükselişle başladı | Borsa İstanbul Haberleri

Borsa İstanbul 100 endeksi güne yüzde 0,2 artışla 7570 puandan başladı. Dolar 29,8375 Tl, euro ise 32,6447 TL seviyesinde işlem görüyor. Gram altın 1959 TL'den alıcı buluyor.

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