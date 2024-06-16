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Bu beş faktör bayramı uçurdu

16.06.2024 - 09:31 | Son Güncelleme :
Bu beş faktör bayramı uçurdu | Genel Haberler

KURBAN Bayramı rezervasyonlarında son yılların en iyi dönemini yaşayan Antalyalı turizmciler, otellerin yüzde 25’inin yerli tatilcilerle dolduğunu açıkladı.

Salim Uzun / Hürriyet

Akdeniz Turistik Otelciler ve İşletmeciler Birliği (AKTOB) Başkanı Kaan Kavaloğlu, “Uçakta yer bulamayan kara yoluyla geliyor. Avrupa Futbol Şampiyonası’na rağmen gurbetçilerin ilgisi büyük. Onlar da bayram için Türkiye’ye akın etti” diye konuştu.
Bu bayramda yaşanan yoğun ilginin nedenlerine de değinen Kavaloğlu, beş faktör olduğuna dikkat çekti. Kavaloğlu, bu faktörlerden birinin sektörün devreye aldığı kampanyalar olduğunu söyledi.

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“Antalya’nın diğer bir avantajı da her bütçeye göre otel barındırması. İsterseniz 5 yıldızlı otelde tatil yapın isterseniz 1 yıldızlı otelde. Bence beş ana faktör şunlar: Sektör çok iyi kampanyalar yaptı, tatil süresi 9 güne çıktı, okullar kapandı, tüm sınavlar bitti, Avrupalı Türklerin öncelikli rotası Türkiye oldu.”


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