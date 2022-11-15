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Boyner ve ÇEVKO Vakfı'ndan iş birliği

15.11.2022 - 09:50 | Son Güncelleme :
Boyner ve ÇEVKO Vakfı'ndan iş birliği | Genel Haberler

Boyner, ÇEVKO Vakfı iş birliğiyle hayata geçirdiği “Çevre Dostu 24 Okul” projesi kapsamında İstanbul’da belirlenen okullara geri dönüşüm konteyneri kazandırdı.

Boyner, “Çevre Dostu 24 Okul” projesi kapsamında ilkokul çağındaki çocukların çevre dostu birey olmayı benimsemeleri için ÇEVKO Vakfı ile harekete geçti.

Boyner, İstanbul’da Kartal Belediyesi sınırları dahilinde 24 okulda; 24 adet dış mekân olmak üzere toplamda 744 adet geri kazanım konteyneri temin ederek ÇEVKO Vakfı iş birliği ile okullara teslim etti. 

Kartal Belediyesi İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Müdürü Deniz Karacan, Boyner Büyük Mağazacılık Kurumsal İletişim Direktörü Oya Uzun ve ÇEVKO Vakfı Kamu, Dış İlişkiler ve Projeler Müdürü Alphan Eröztürk’ün katılımıyla Kartal Eğe İlköğretim Okulu’nda gerçekleştirilen törende konteynerlerin teslimatı yapıldı ve öğrencilere sürdürülebilir bir gelecek için yapılması gerekenlerle ilgili bilgilendirici etkinlikler gerçekleştirildi.

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Törende, atıksız yaşamın artık her zaman gündemimizde olması gerektiğine dikkat çeken Boyner Kurumsal İletişim Direktörü Oya Uzun; “Boyner’de sürdürülebilir odaklı yaklaşım işimizin odağında. Bu bizim her adımımıza işlemiş bir alışkanlık. Bu alışkanlığın genç kuşakların gelecek kuşaklara vereceği ilhamla gelişeceğine ve toplumda farkındalığı artıracağına eminiz. ÇEVKO Vakfı ile hayata geçirdiğimiz “Çevre Dostu 24 Okul” projesi de umuyoruz atıksız yaşam alışkanlığının kazandırılmasında önemli bir rol oynayacak ve geleceğin mimarı olan çocuklar hayatları boyunca çevrelerine, yaşadıkları mahalleye, ailelerine bu konuda örnek olacak” dedi. 


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