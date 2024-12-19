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BOTAŞ'tan dolandırıcılık uyarısı

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#BOTAŞ#Dolandırıcılık#Bigpara
BOTAŞtan dolandırıcılık uyarısı
Oluşturulma Tarihi: Aralık 19, 2024 10:08

Boru Hatları ile Petrol Taşıma AŞ (BOTAŞ), kuruluşun adı kullanılarak yardım kampanyası adı altında para talep edilmesi durumunda vatandaşların buna itibar etmemesi gerektiğini bildirdi.

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BOTAŞ'ın internet sitesinde yer alan açıklamada, dolandırıcılık amacıyla kuruluşun ve yöneticilerin adı kullanılarak bazı şirket, iş insanı ve vatandaşlardan para talep edildiği bilgisi paylaşıldı.

Söz konusu taleplerin kuruluş ile hiçbir ilgisinin bulunmadığı belirtilen açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Son günlerde bazı şahısların kuruluşumuzun ve yöneticilerimizin adını kullanarak menfaat sağlamaya yönelik dolandırıcılık amaçlı, şirketler, iş adamları ve vatandaşlarımızdan yardım kampanyası adı altında para talep ettikleri yönünde duyumlar alınmıştır. Söz konusu taleplerin kuruluşumuz ve yöneticileri ile hiçbir ilgisi bulunmamakta olup, yardım ya da her ne sebeple olursa olsun talepte bulunan şahıslara itibar edilmemesi ve kesinlikle herhangi bir ödemede bulunulmaması, bu yönde bir duyum alınması halinde güvenlik güçlerine başvurulması hususunu kamuoyunun bilgilerine sunarız."

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#BOTAŞ#Dolandırıcılık#Bigpara

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