BOTAŞ'tan doğal gaza zam açıklaması | Genel Haberler

BOTAŞ "1 Ağustos 2024'ten itibaren geçerli olmak üzere konutlarda kullanılan doğal gazın toptan satışlarında yüzde 38 oranında zam yapılmıştır" açıklamasını yaptı.

Boru Hatları İle Petrol Taşıma AŞ (BOTAŞ), Ağustos itibarıyla konutlarda kullanılan doğal gazın toptan satış fiyatında %38, yıllık doğal gaz tüketimi 300 bin metreküp ve altında olan serbest tüketicilerin elektrik üretimi haricinde kullandıkları doğal gazın satış fiyatında ise %33,1 artışa gidildiğini bildirdi.

BOTAŞ'tan yapılan açıklamada, Kuruluşun doğal gaz toptan satış fiyatlarını; piyasa koşulları, piyasa fiyat istikrarı, Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu'nun tarife ile ilgili kararları ve maliyet unsuru olan alım - işletme giderlerindeki değişim dikkate alınarak mümkün olan en makul seviyede belirlenmekte ve tüketicilere sunulmakta olduğu belirtildi.

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Açıklamada, "Bu kapsamda, Kuruluşumuz tarafından 01 Ağustos 2024 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere yıllık doğal gaz tüketimi 300 binm Sm3 ve altında olan serbest tüketicilerin elektrik üretimi haricinde kullandıkları doğal gazın toptan satış fiyatına %33,1, konutlarda kullanılan doğal gazın toptan satış fiyatına %38,0 oranında artış yapılmıştır." denildi.

Bununla birlikte elektrik üretimi için kullanılan doğal gazın toptan satış fiyatı ile yıllık doğal gaz tüketimi 300.001 Sm3 ve üzerinde olan serbest tüketicilerin elektrik üretimi haricinde kullandıkları doğal gazın toptan satış fiyatında herhangi bir değişiklik yapılmadı.

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