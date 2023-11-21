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Borsa yatırımı olanlar dikkat! Sayılı günler kaldı...

21.11.2023 - 08:52 | Son Güncelleme :
Borsa yatırımı olanlar dikkat! Sayılı günler kaldı... | Genel Haberler

Borsa İstanbul Pay Piyasası maksimum emir değeri sınırları 2 Ocak 2024 tarihinden itibaren artırılacak.

Borsa İstanbul'dan yapılan açıklamaya göre, Pay Piyasası'nda işlem görmekte olan sermaye piyasası araçlarına iletilen emir ve kotasyonlarda uygulanmakta olan maksimum emir değeri sınırları (maksimum TL kuralı) aşağıda belirtilen şekilde güncellenecek.

Mevcut durumda temerrüt sıraları için 1 milyon TL olan maksimum emir değeri sınırı 2,5 milyon TL olarak, Borsa Yatırım Fonları, Gayrimenkul Yatırım Fonu Katılma Payları, Girişim Sermayesi Yatırım Fonu Katılma Payları ve Gayrimenkul Sertifikaları için uygulanan 3 milyon TL sınırı 5 milyon TL olarak, payları borsada işlem görmekte olan ortaklıkların birincil sıraları için uygulanan 100 bin TL sınırı 500 bin TL olarak güncellenecek.

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YENİ FİYAT ADIMI SİSTEMİ DE DEVREYE GİRMİŞTİYENİ FİYAT ADIMI SİSTEMİ DE DEVREYE GİRMİŞTİ

Borsa İstanbul Pay Piyasası Operasyon Direktörlüğü tarafından Pay Piyasasında fiyat adımı ve kotasyon yayılma aralıkları düzenlemeleri ile Borsa yatırım fonlarında Açılış Seansı uygulanmasına yönelik alınan kararla gerçekleştirilecek değişiklikler 6 Kasım 2023'te devreye alınmıştı.

Borsa İstanbul'dan yapılan açıklamada "Pay Piyasasında işlem gören sermaye piyasası araçlarında gerçekleşen işlemler esnasında uyulması gereken fiyat adımları ile piyasa yapıcıların kotasyon girişlerinde tabi oldukları maksimum kotasyon yayılma aralıkları ve borsa yatırım fonlarının işlem gördükleri seans akışı içerisinde birtakım değişikliklere gidilmiştir.

Buna göre:

Paylar, yeni pay alma hakları, gayrimenkul sertifikaları, sahipliğe dayalı kira sertifikaları, borsa yatırım fonları, gayrimenkul yatırım fonları ve girişim sermayesi yatırım fonları işlem sıralarında geçerli olan fiyat adımı uygulaması aşağıdaki tablolarda yer aldığı şekilde yeniden düzenlenmiştir" denildi.

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Tablo 1.Paylar, Yeni Pay Alma Hakları, Gayrimenkul Sertifikaları, Sahipliğe Dayalı Kira Sertifikaları Fiyat Adımları

Fiyat seviyesi (TL) Fiyat adımı (TL)
0,01-19,99 0,01
20-49,99 0,02
50-99,99 0,05
100-249,99 0,10
250-499,99 0,25
500-999,99 0,50
1.000-2.499,99 1,00
2.500 ve üzeri 2,50

Tablo2. Borsa Yatırım Fonları, Gayrimenkul Yatırım Fonları ve Girişim Sermayesi Yatırım Fonları Fiyat Adımları

Fiyat Seviyesi (TL) Fiyat Adımı (TL)
0,01-49,99 0,01
50-99,99 0,02
100-249,99 0,05
250-499,99 0,10
500-999,99 0,25
1.000-2.499,99 0,50
2.500 ve üzeri 1,00

Söz konusu sermaye piyasası araçlarında gerçekleştirilen piyasa yapıcılık faaliyeti çerçevesinde geçerli olan maksimum kotasyon yayılma aralıkları aşağıdaki tabloda yer aldığı şekilde değiştirilmiştir.

Tablo3. Maksimum Kotasyon Yayılma Aralıkları

Fiyat Seviyesi (TL) Maksimum Yayılma Aralığı Adım Sayısı / % Fiyat Aralığı
0,01-1,00 6
1,01-2,50 8
2,51-10,00 10
10,01 ve üzeri %1

Borsa yatırım fonu işlem sıralarının seans akışı içerisine 09.40 – 09.56 arası emir toplama ve 09.56– 10.00 saatleri arasında eşleştirme seanslarından oluşan bir açılış seansı ilave edilmiştir. Buna göre borsa yatırım fonlarının seans akışı Ek-1'de yer alan tablolardaki şekliyle yeniden belirlenmiştir.


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