Borsa İstanbul'da devre kesici! Seans erken kapandı | Genel Haberler

Borsa İstanbul'da oluşan sert satışlar nedeniyle devre kesici çalıştı. BİST günü böylece erken tamamlamış oldu.

Borsa İstanbul 8 gündür düşüşte ve sert satışlar nedeniyle işlemler devre kesici vasıtasıyla durduruldu. Borsa İstanbul yüzde 5 oranında düşüşle 4727 puandan işlem görüyor. 17:15 itibarıyla yüzde 5 düşen BİST devre kesici yöntemiyle işlemlere kapatıldı.

Kapanış seansı sonrasında BİST'te işlemler sona erecek.

BİST'ten yapılan açıklama şöyle:

Saat 17:14:58 itibarıyla endekse bağlı devre kesici tetiklenmiş ve Pay Piyasasındaki tüm işlem sıralarında, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasasındaki (VİOP) Pay ve Pay Endekslerine dayalı sözleşmelerde ve Borçlanma Araçları Piyasasındaki (BAP) Pay Senedi Repo Pazarında işlemler geçici olarak durdurulmuştur.

İşlemler Pay Piyasasında saat 18:01'de kapanış seansı ile VİOP Pay ve Pay Endekslerine dayalı sözleşmelerde sürekli işlem yöntemiyle saat 18:08'de yeniden başlatılacaktır. BAP Pay Repo Pazarı'nda işlemler bugün yeniden başlatılmayacaktır.

Açığa satış yapılabilen işlem sıralarında açığa satış işlemlerinde seans sonuna kadar yukarı adım kuralı uygulanacaktır.

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