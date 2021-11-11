Borsa İstanbul’un yeni üyesi Ulusal Faktoring oldu | Genel Haberler

Ulusal Faktoring, gerçekleşen gong töreni ile Borsa İstanbul’un yeni üyesi oldu.

ULUFA koduyla işlem görmeye başlayan Ulusal Faktoring hedefini, halka arz gelirleriyle daha fazla KOBİ’ye finansal destek sağlamak olarak tanımladı.



İZAK KOENKA: HALKA ARZ İLE DAHA FAZLA KOBİ’YE ULAŞACAĞIZ



Gong töreninde konuşan Ulusal Faktoring Genel Müdürü İzak Koenka, sözlerine Sermaye Piyasası Kurulu, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu, İstanbul Borsası’na Halk arz sürecindeki katkıları ve desteklerine teşekkürlerini sunarak başladı.



İzak Koenka, şunları dile getirdi: “Talep toplama sürecinde bireysel ve kurumsal yatırımcıların şirketimize gösterdikleri güven ve ilgi bizi çok gururlandırdı. Osmanlı Yatırım Menkul Değerler ve Ulusal Faktoring’in tüm çalışanlarına da emekleri ve titiz çalışmaları için teşekkür ediyorum. Ulusal Faktoring olarak 20’nci yılımızı başarılı geçen bir halka arz süreciyle tamamlamanın gururunu yaşıyoruz. Geçmişe dönüp baktığımızda 55 bin işletmemize çözüm ortağı olduğumuzu görüyoruz. Halka arz edilen toplam 33 milyon 500 bin TL lik nominal tutarlı paylardan elde edilen gelir şirkete bedelli sermaye artışı olarak aktarılırken bunun da yüzde 97’si yeni faktoring işlemlerine ve yüzde 3’ü de teknoloji yatırımlarına kaynak olacak. Bu sayede daha çok KOBİ’ye ulaşmayı hedefliyoruz. Özellikle KOBİ’lere yönelik uzmanlığımız ve yapay zekâ destekli algoritmalarımız sayesinde kredi değerlendirmede bir adım öndeyiz. Halka arz, Ulusal Faktoring için bir başlangıç anlamına geliyor. Bize güvenen ve inanan yatırımcılarımıza teşekkür ederiz.”

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