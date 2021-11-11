  • Bigpara
  • Haberler
  • Genel Haberler
  • Borsa İstanbul satıcılı açıldı
‹ Önceki Haber Son dakika... Cari işlemler 1.65 milyar dolar fazla verdi Son dakika... Cari işlemler 1.65 milyar dolar fazla verdi Sonraki Haber › Borsa İstanbul’un yeni üyesi Ulusal Faktoring oldu Borsa İstanbul’un yeni üyesi Ulusal Faktoring oldu

Borsa İstanbul satıcılı açıldı

11.11.2021 - 10:21
Borsa İstanbul satıcılı açıldı | Genel Haberler

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, güne yüzde 0,13 azalışla 1.622,02 puandan başladı.

Açılışta BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 2,07 puan ve yüzde 0,13 değer kaybederek 1.622,02 puana geriledi.

Bankacılık endeksi yüzde 0,38 ve holding endeksi yüzde 0,23 azalış kaydetti. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıranlar yüzde 0,35 ile metal ana sanayi ve finansal kiralama, faktöring, en çok kaybettiren yüzde 0,49 ile gayrimenkul yatırım ortaklığı oldu.

BIST 100 endeksi, dün yüzde 0,52 artışla günü 1.624,09 puandan tamamlayarak kapanış rekorunu kırmıştı.

Analistler, dün ABD'de açıklanan enflasyon verisinin 31 yılın en yükseğine çıkmasının ardından faiz artışının beklenenden daha önce yapılacağı endişesi ve bilinen 300 milyar dolar borcu bulunan Çinli emlak devi Evergrande'nin tahvil ödemelerine ilişkin belirsizlikler sonrası New York borsasında satış ağırlıklı bir seyir izlendiğini aktardı.

Bugün Çin hükümetinin emlak şirketlerinin refinansman kısıtlamalarını gevşettiğini duyurmasının Asya pay piyasalarını desteklediğini bildiren analistler, konuyla ilgili gelişmelerin gündemin odağında yer almaya devam edeceğini söyledi.

Analistler veri takviminde, yurt içinde ödemeler dengesi, İngiltere'de büyüme ve sanayi üretimi verilerinin öne çıktığını kaydederek, teknik açıdan endeks kontratında 1.640 puanın direnç, 1.570 seviyesinin destek konumunda olduğunu bildirdi.

AA Finans'ın gerçekleştirdiği ankete katılan ekonomistler, cari işlemler hesabının eylülde 1 milyar 420 milyon dolar fazla vermesini bekliyor. Ekonomistler, 2021 yıl sonunda cari işlemler hesabının 17 milyar 950 milyon dolar açık vereceğini tahmin ediyor.


Etiketler

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
KAPANIŞLAR (BIST)
Getir
BUGÜN 1000 TL NE OLDU?
1.006 TL        
BORSA
1.003 TL        
DOLAR
1.001 TL        
EURO
998 TL        
ALTIN
 
Hürriyet NETWORK
Hürriyet'e Reklam Ver
bigpara

Copyright © 2021 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.