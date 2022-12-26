Borsa haftaya rekorla başladı | Genel Haberler

BIST100 Endeksi haftaya beklentilere paralel olarak alımlarla başladı. Endeks, 62,08 puan artışla 5516,87 puandan açıldı. Analistler BİST'te yükselişin devamını bekliyor.

Borsa İstanbul alıcılı açılış gerçekleştirdi. BİST 100 endeksi haftaya yüzde 1,14 oranında yükselişle 5516 puandan rekor kırarak başlangıç yaptı. Noel tatili nedeniyle ABD, Avrupa ve Asya'da birçok borsa işlem görmüyor.

AÇILIŞIN ARDINDAN DA GÜÇLÜ DURUŞ DEVAM EDİYOR

Açılışın ardından da BİST'te güçlü duruş sürüyor. BİST yüzde 1,5 civarında yükselişle 5533 puan seviyesinde işlem görüyor. BİST en yüksek 5549 puanı gördü.

Uzmanlar, Borsa İstanbul'daki güçlü duruşun devam edebileceğini, yatırım fonlarının da buna paralel güçlü kalabileceğini belirtiyor. Noel tatilinin gelmesiyle birlikte işlem hacminde yavaşlama olması nedeniyle temkinli hareket edilmesi gerektiğini belirten analistler döviz kurlarında durağan seyrin devam edebileceğinin sinyalini verdi.

"BİST 2022'NİN YILDIZI OLMAYA DEVAM EDİYOR"

Ata Yatırım Yurtiçi Piyasalar Direktörü Şükrü Cem Kaya

"BİST100 2022 senenin son haftasına teknik olarak içinde bulunduğu yükselen trend içinde başladı. 2022 senesinde TL bazında yaklaşık yüzde 200 dolar bazında ise yaklaşık yüzde 100 getirisi ile 2022'nin yıldızı olmaya devam ediyor.

Teknik olarak orta vadeli destek seviyemiz 21 günlük ağırlıklı ortalamayı hafta başında 5150 olarak ölçüyoruz. Bu seviyenin üzerinde kaldığımız sürece hisse pozisyonlarımızı koruyabiliriz. Bugün için mevcut yükselen trendi direnç seviyemiz 5570 destek seviyemiz 5370 e göre takip edeceğiz.

Büyük resimde ise direnç 5900 destek 5150 olarak izlenebilir. Yabancı takas oranı yüzde 29,20 ile en düşük seviyesinde. Yerli yatırımcı artışı ve para girişi devam ediyor. Azalan işlem hacmi yorgunluk yönünde ciddi bir sinyal. Bu nedenle bulunduğumuz seviyelerde temkinli olmak ve risk iştahına bağlı yatırım fonlarını kullanarak riski dağıtmak gerekiyor.

İçinde hisse senedi, altın, mevduat olan fonlar şimdilik doğru yatrım aracı olarak görünüyor. Yeni haftaya dolar TL de hafif bir hareketlilik ile başlasak da 18,72 geçilmediği sürece yatay seyrin devamını bekliyoruz. Bu yönde dolar endeksi sırası ile 105-106 direnç seviyelerini geçmediği sürece piyasaları rahatsız etmeyecektir."

"BİST'TE YENİ ZİRVELER GELEBİLİR"

Dinamik Yatırım Menkul Değerler Yönetim Kurulu Başkanı Ayşin Erdem

"BİST-100 endeksinde şu anki değerleme raporlarını dikkate aldığımızda 6.000-6.500 seviyeleri görülebilir. BİST100 endeksinde zirvelerin oluşmasında:

 Diğer yatırım ürünlerine göre alternatifsiz oluşu

 Yerli yatırımcının ilgisinin devam etmesi

 Bitcoin’in düşük seviyelerde uzun süre işlem görmesi nedeniyle bir kısım yatırımcının Borsa tarafında yatırım yapmaya başlaması ve bu yatırımcıların finansal davranışları (%1-%5 gibi geri çekilmelerde piyasada kalabilen bir davranış sergilemeleri ve bunun endekste seri düşüşleri engellemesi)

 Çarpanlar bazında düşük hisselerin var oluşu nedenlerinden dolayı yeni zirvelerin gelebileceği görüşündeyiz.

Yaklaşık 1 yıl önce ‘’Türkiye Modeli’’ olarak adlandırdığımız ekonomik stratejimiz dış talebe dayanıyordu. Global resesyonun konuşulduğu bu dönemde dış talebin zayıf kalacağı ve büyümenin iç taleple karşılanacağı görüşündeyiz. Buna ek olarak Türkiye’de seçimlerin de yaklaşması genişlemeci bir politika çerçevesinde teşvik mekanizmalarının daha aktif bir şekilde kullanılabileceği görüşündeyiz. Bu çalışmaları gayrimenkul sektöründe görüyoruz. Biz bu teşvik çalışmalarının sigortacılık ve sağlık alanında da gerçekleşeceğini düşünüyoruz. Buna ek olarak demir-çelik sektörü de teşviklere dahil olabilme potansiyeli içeriyor. Ayrıca elektrikli araçların şarj istasyonları yapımı işinde olan hisselerde ve otomotiv üretimi yapan şirketlerde hareketlilikler bekliyoruz.

Şu an BİST100 endeksi, 5.915 puandan fiyatlanıyor. Destekler: 5.460 – 5.390 – 5.290 Dirençler: 5.620 – 5.905 – 6.115

Döviz kurlarında stabil bir görüntüyü uzun zamandır takip ediyoruz. Bu stabil harekette: Kur Korumalı Mevduat sistemi ve BİST100’ün rakipsiz kalması olduğunu belirtebiliriz.

Yatırım fonlarının büyüklüğü 749,57 milyar TL’ye ulaştı. Sadece Aralık ayının başındaki büyüklüğe baktığımızda bu rakam 682,82 milyar TL olduğunu görmekteyiz. Sadece bu veri bile yaklaşık %10’luk bir büyümeyi ve ilgiyi bize tarif edebilir. Hisse senedine dayalı yatırım fonlarının ön planda olabileceği düşüncesindeyiz. Önümüzdeki döneme ilişkin beklentilerimizde ise enerjiye ve elektrikli araç sektörüne dayalı fonların ön plana çıkabileceği görüşündeyiz."

Etiketler