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Bakan Muş: Haksız fiyat artışlarına asla müsaade etmeyeceğiz

26.12.2022 - 10:09 | Son Güncelleme :
Bakan Muş: Haksız fiyat artışlarına asla müsaade etmeyeceğiz | Genel Haberler

Ticaret Bakanı Mehmet Muş "Ülkemizde en fazla şubeye sahip 4 ulusal zincir marketin genel müdürleriyle bir araya gelerek asgari ücret zammı sonrası etiket fiyatlarıyla ilgili uyarılarda bulunduk. Piyasa düzenini ve işleyişini bozmaya dönük haksız fiyat artışlarına asla müsaade etmeyeceğiz. Ticaret Bakanlığı olarak sahada denetimlerimizi yoğun şekilde sürdürmekteyiz. Haksız fiyat artışlarıyla mücadelede Bakanlık olarak elimizdeki tüm denetim imkanlarını sonuna kadar kullanmakta kararlıyız" dedi.

Ticaret Bakanı Mehmet Muş, Türkiye'de faaliyet gösteren 4 zincir marketin genel müdürleriyle buluştu. Twitter'dan açıklama yapan Bakan Muş "Ülkemizde en fazla şubeye sahip 4 ulusal zincir marketin genel müdürleriyle bir araya gelerek asgari ücret zammı sonrası etiket fiyatlarıyla ilgili uyarılarda bulunduk. Piyasa düzenini ve işleyişini bozmaya dönük haksız fiyat artışlarına asla müsaade etmeyeceğiz. Ticaret Bakanlığı olarak sahada denetimlerimizi yoğun şekilde sürdürmekteyiz. Haksız fiyat artışlarıyla mücadelede Bakanlık olarak elimizdeki tüm denetim imkanlarını sonuna kadar kullanmakta kararlıyız" ifadelerini kullandı.


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