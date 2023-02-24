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Boeing'in uçak teslimatları durduruldu

24.02.2023 - 08:05 | Son Güncelleme :
Boeing'in uçak teslimatları durduruldu | Genel Haberler

ABD Federal Havacılık Dairesi'nin duyurusuna göre Boeing, 787 Dreamliner uçaklarının teslimatlarını geçici olarak durdurdu.

Dünyanın en büyük uçak üreticilerinden biri olan Boeing'in 787 Dreamliner uçaklarının teslimatı durduruldu. 

ABD Federal Havacılık Dairesi (FAA) tarafından yapılan açıklamada, Boeing, bir uçak gövdesi bileşenine yönelik ek analizler yapılabilmesi amacıyla, 787 Dreamliner modeli uçakların teslimatlarını durdurdu.

Yapılan açıklamaya göre, teslimatlar FAA yeniden analiz edilen parçadaki sorunun giderildiği konusunda tatmin edici bir sonuç alana kadar gerçekleşmeyecek.


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