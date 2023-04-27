BlackRock'tan ABD tahvillerine büyük ilgi | Genel Haberler

ABD ekonomisine ilişkin yavaşlama endişeleri nedeniyle BlackRock, ABD hazine kağıtlarına yatırım tutarlarını artırma kararı aldı.

BlackRock, ABD hükümeti ile Kongre arasındaki borçlanma tavanı artırımına dair çekişme ortamında ekonomide yavaşlama endişeleri nedeniyle ABD Hazine kağıtlarındaki yatırımlarını artırdı.

Fırsattan istifade eden BlackRock'ın Global Sabit Getirililer Baş Yatırım Yetkilisi Rick Rieder "Borç tavanı krizine gidiliyorsa bu küresel bir krizdir. ABD Hazine kağıtlarına talep artar, temerrüt olsa da kısa süreli bir temerrüt olur" dedi.

Reider, 10 yıl vadeli Hazine kağıdı pozisyonlarını son haftalarda artırdıklarını belirtti.

Etiketler