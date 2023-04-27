  • Bigpara
  • Haberler
  • Genel Haberler
  • BlackRock'tan ABD tahvillerine büyük ilgi
‹ Önceki Haber Dev marka 33 bin 500 kişiyi işten çıkarmak istiyor Dev marka 33 bin 500 kişiyi işten çıkarmak istiyor Sonraki Haber › Garanti BBVA'dan güçlü kar Garanti BBVA'dan güçlü kar

BlackRock'tan ABD tahvillerine büyük ilgi

27.04.2023 - 07:40 | Son Güncelleme :
BlackRock'tan ABD tahvillerine büyük ilgi | Genel Haberler

ABD ekonomisine ilişkin yavaşlama endişeleri nedeniyle BlackRock, ABD hazine kağıtlarına yatırım tutarlarını artırma kararı aldı.

BlackRock, ABD hükümeti ile Kongre arasındaki borçlanma tavanı artırımına dair çekişme ortamında ekonomide yavaşlama endişeleri nedeniyle ABD Hazine kağıtlarındaki yatırımlarını artırdı.

Fırsattan istifade eden BlackRock'ın Global Sabit Getirililer Baş Yatırım Yetkilisi Rick Rieder "Borç tavanı krizine gidiliyorsa bu küresel bir krizdir. ABD Hazine kağıtlarına talep artar, temerrüt olsa da kısa süreli bir temerrüt olur" dedi.

Reider, 10 yıl vadeli Hazine kağıdı pozisyonlarını son haftalarda artırdıklarını belirtti.


Etiketler

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
KAPANIŞLAR (BIST)
Getir
BUGÜN 1000 TL NE OLDU?
1.000 TL        
BORSA
1.001 TL        
DOLAR
1.002 TL        
EURO
1.002 TL        
ALTIN
 
Hürriyet NETWORK
Hürriyet'e Reklam Ver
bigpara

Copyright © 2023 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.