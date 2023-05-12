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Bizim Toptan’dan net satış gelirlerinde yüzde 91,5 büyüme

12.05.2023 - 06:44 | Son Güncelleme :
Bizim Toptan’dan net satış gelirlerinde yüzde 91,5 büyüme | Genel Haberler

Bizim Toptan, 2023 yılının ilk çeyreğinde kurumsal müşterilere hizmet verdiği Ev Dışı Tüketim (EDT) kanalındaki başarılı performansının da katkısıyla, net satış gelirlerini bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 91,5 artırarak büyümesini sürdürdü.

Türkiye’nin mağaza sayısı bakımından en büyük ve en yaygın organize toptan marketi Bizim Toptan, 2023 yılının ilk çeyrek sonuçlarını Kamuyu Aydınlatma Platformu’na (KAP) açıkladı. Bizim Toptan, 2023 yılının ilk üç ayında net satış gelirlerini bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 91,5 artırarak 4,5 milyar TL’ye yükseltti. Bizim Toptan’ın otel, restoran, kafe, akaryakıt istasyonu gibi kurumsal müşterilere hizmet verdiği Ev Dışı Tüketim (EDT) alanındaki büyümesi, yılın ilk çeyreğindeki finansal sonuçlara olumlu katkı sağladı. Bizim Toptan; EDT kanalındaki ve farklı müşteri gruplarındaki büyümesi, yeni mağazaları, dijital altyapı yatırımları ve sayısı 2 bin 500’e ulaşan bayilik modeli Seç Market ile yaşanan büyük deprem felaketinin etkilerine rağmen iyi performansını yeni yılda da devam ettirdi.

Depremin hemen ardından 50 tır ürününü ilgili yardım kuruluşları vasıtasıyla hızla ihtiyaç sahiplerine ulaştıran ve deprem bölgesinde sıcak yemek dağıtımı yapan Bizim Toptan, bölgenin ekonomik olarak tekrar güçlendirilmesi için çalışıyor. Bölgedeki hasarlı mağazalarını işler hale getiren firma, İskenderun’da da yıkılan mağazası yerine organize edilen, geniş ürün çeşitliliğine sahip çadır mağazası ile hizmet vererek bölge ekonomisine katkı ve halka kesintisiz tedarik sağlıyor.

Balcı: “2023 yılında da yatırımlarımızla müşterimizin ve ticaretin yanındayız”

Bizim Toptan CEO’su Hüseyin Balcı Bizim Toptan’ın ilk çeyrek sonuçlarını değerlendirerek şunları söyledi: “Çok kanallı satış modelimiz, EDT kanalındaki büyüme, mağaza ve depo yatırımlarımızla 2023 yılının ilk çeyreğinde de ciromuzu ve müşteri sayımızı artırdık. Dönem içinde Gebze mağazamızın çatısında faaliyete geçirdiğimiz güneş enerjisi sistemi gibi çevreye duyarlı yatırımlarımızla giderlerimizi kontrol altına almak yolunda adım attık. Maalesef ki ülkemizin 6 Şubat’ta yaşadığı büyük deprem felaketi hepimizi derinden etkiledi. Ülkece depremin yaralarını sarmak için dayanışma gösterirken, biz de hasar gören Bizim Toptan ve Seç Market mağazalarımızı tekrar ayağa kaldırıp bölgede halkın ihtiyacının kesintisiz karşılanması için çalışıyoruz. 2023 yılının devamında da depremin ekonomik etkilerini ülke olarak aşmak için çalışmayı sürdürecek, yatırımlarımız ve projelerimizle müşterimizin ve ticaretin yanında olmaya devam edeceğiz.

 


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